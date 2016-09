SVT spelar in ny krimparodi

– Vi har kämpat med att hitta balansen mellan humor och krim. Vi gör komedi av våra klassiska noir-scener. Där har vi försökt lägga humorn, men det handlar inte om att trilla på bananskal. Snarare att man twistar scenerna som vi känner igen, säger Jenny Grewdahl, projektledare på SVT Drama, till tidningen.

Serien kretsar kring ensamvargen Sophie (Henni) och hennes nya poliskollega Tom Brown (Godley). Tomas von Brömssen spelar deras chef.

Den brittiske skådespelaren Adam Godley har medverkat i filmer som "Kalle och chokladfabriken" (2005) och "The theory of everything" (2014). Han har även setts i tv-serier som "Homeland" och "Suits".

Inspelningarna av "Sophie Borg: Mannen som talade engelska" uppges börja nästa vecka och Film Väst är med och finansierar projektet.