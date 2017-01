Sviten inte allt för Helgesson

Född: 7 juni 1993 i Tibro.

Bor: Toronto.

Tränare: Brian Orser, Ghislain Briand.

Koreograf: Catarina Lindgren.

Musik, kortprogram: Let Me Entertain You från musikalen Gypsy, sång Debbie Gibson. Friåkning: Endangered Species, sång Dianne Reeves, Okrika Sunset, sång N’Chant Nguru, Composition of Rayshaun, av Rayshaun Thompson.

Främsta meriter: EM 2012-2016: 10, 8, 9, 4, 9. VM: 15:e 2011, 14:e 2014, 14:e 2015.