”Sverige måste motverka Marockos illegala handel”

I en historisk dom har EU-domstolen i onsdags slagit fast att ockuperade Västsahara inte får innefattas i handelsavtal mellan EU och Marocko. Slutdomen upprepar det som Internationella Domstolen i Haag och FN redan har konstaterat: Västsahara är inte en del av Marocko. Västsahariska varor får därför inte säljas som marockanska. Sverige kan gå längre och precis som redan gjorts i Norge och Danmark, uppmana svenska aktörer och företag att inte verka i eller investera i verksamheter på ockuperat område.

I december 2015 hävde EU-domstolens första instans det frihandelsavtal mellan EU och Marocko som innefattar jordbruks- och fiskeprodukter, eftersom Marocko inom avtalet har sålt varor från ockuperad västsaharisk mark, utan att det skett i västsahariernas intresse eller kommit dem till del. Domen överklagades av EU-kommissionen och medlemsländerna och nu har EU-domstolen fastslagit att handelsavtalet mellan EU och Marocko är giltigt, men det får inte inkludera västsahariskt territorium, vilket nu måste säkerställas.

Slutdomen är en seger för den västsahariska befolkningen som ser sina naturtillgångar olagligt exploateras av Marocko och säljas till omvärlden. Eftersom varor från Västsahara märks som marockanska finns det i dagsläget ingen möjlighet för svenska konsumenter att vara säkra på att de inte köper konfliktprodukter. EU-domstolens dom klargör att varor från Västsahara inte bör importeras till EU.

Länge har det från europeiskt håll ignorerats att Marocko säljer produkter som kommer från ockuperat område, trots att inte ett enda land i världen erkänner Marockos anspråk på Västsahara. Enligt FN sker exploateringen i strid med folkrätten eftersom utvinningen inte sker i samråd med västsaharierna eller kommer dem till del. Det har nu bekräftats för första gången i EU-domstolens högsta instans. De företag som samarbetar med Marocko och utvinner naturresurser på ockuperad mark gör sig inte bara skyldiga till folkrättsbrott, de legitimerar också en ockupation som innebär stort mänskligt lidande.

Västsahara, Afrikas sista koloni, har ockuperats av Marocko sedan 1975 i strid med beslut från FN och Internationella domstolen i Haag. I ockuperat område lever västsaharier under starkt förtryck där godtyckliga fängslanden, misshandel och tortyr är vanligt förekommande. På andra sidan den minerade mur som skär genom hela Västsahara lever 165 000 västsaharier enligt algeriska myndigheter i flyktingläger i sydvästra Algeriet. Flyktingarna lever under mycket svåra förhållanden då de är helt beroende av bistånd för sin överlevnad. En av de viktigaste anledningarna för Marocko att ockupera Västsahara är just landets rika naturresurser.

Svenska kopplingar har funnits till allt från fiske till fosfatutvinning i ockuperade Västsahara. Nyligen har det uppmärksammats att svenska pensionspengar investeras i företagen Siemens och Enel vilka nu bygger vindkraftverk på ockuperat område. Det finns anledning för Sverige att agera.

Sverige har upprepade gånger röstat nej till fiskeri- och jordbruksavtal mellan EU och Marocko. Det är en logisk konsekvens att i ljuset av den nya domen göra det som Norge och Danmark redan gjort; att uppmana svenska företag att inte handla med eller investera i företag som plundrar Västsaharas naturresurser.

Bodil Valero (MP)

Europaparlamentariker

Jytte Guteland (S)

Europaparlamentariker

Johan Büser (S)

riksdagsledamot, riksdagens Västsaharanätverk

Julia Finér

talesperson Emmaus Stockholm