Sverige jobbar för fred i Colombia

Svenskt bistånd och svenska diplomater har stöttat flera projekt som syftat till att gynna fredsprocessen i Colombia. Genom olika insatser har Sverige försökt stärka civila intresseorganisationer i de värst drabbade konfliktområdena.

Fokus har legat på att få till stånd stödprogram till offren och stärka mänskliga rättigheter – och att försöka underlätta dialog, säger Sveriges ambassadör i Colombia, Marie Andersson de Frutos. Nu hoppas hon att Sverige, med sitt upparbetade kontaktnät i Colombia, ska kunna hjälpa till att trycka på för en fortsatt fredsprocess.

– Vi får vara flexibla med biståndet och se vilka program som regeringen kan fortsätta driva trots att fredsprocessen just nu har frusits, säger Marie Andersson de Frutos till TT på telefon från Colombia.

Annons X

Utrikesminister Margot Wallström (S) var på plats när fredsavtalet mellan regeringen och Farcgerillan skrevs under för ett par veckor sedan. Valet av fredspristagare är mycket glädjande, anser hon.

– Han (president Juan Manuel Santos) har visat stort ledarskap. Det är ett unikt fredsavtal, världens första jämställda avtal, säger Margot Wallström till TT.

Att bara en av parterna får priset överlåter hon till norska Nobelkommittén att kommentera.

– Men "it takes two to tango", säger hon.

Inför resan till Colombia betonade Wallström för TT att Sverige varit engagerat i fredsprocessen i många år, men att vägen är fortsatt lång och svår. Bland annat inkluderar den att röja landminor och leta efter försvunna personer. Hon hade då precis talat med Santos.

– Han sade till mig personligen att Sverige ju bidragit under många, många år till fredsprocessen i och med att vi har utbildat kvinnor och i stort hjälpt det colombianska samhället till dialog om vägen framåt, sade Wallström då.