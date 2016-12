Sverige jagar revansch mot Finland

Mindre än ett dygn efter att Juniorkronorna tagit andra raka segern, 4–2 mot Schweiz, är det dags för ny match i Bell Centre i Montreal.

Nu står ett desperat Finland, regerande världsmästare, för motståndet (nedsläpp 23.30, svensk tid).

Ett Finland som efter två raka förluster måste vinna för att kunna nå kvartsfinal på egen hand.

Annars är laget i händerna på att först Danmark besegrar Schweiz i morgon och att de själva sedan besegrar Schweiz i sista matchen.

– De kommer att vara enormt taggade, de vill ju undvika det där och slå Sverige. Så det kommer att bli en tuff match, säger Lucas Carlsson efter Sveriges matchvärmning.

Förra säsongens semifinalförlust mot Finland är heller inte glömd.

– Vi har ju lite revansch att utkräva från i fjol, så det vore oerhört skönt att vinna, säger lagkaptenen Joel Eriksson Ek.

Finland hade en vilodag i går samtidigt som Sverige spelar sin andra match på två dagar.

– Det är inga problem, vi har haft lite back to back-möten i SHL under säsongen. Kroppen känns bra och vi har tagit hand om oss bra efter matchen i går, sovit bra och är laddade, säger Carlsson som bombade in 4–2-målet – hans första JVM-mål – mot Schweiz.

Kanske hans hårdaste skott i karriären.

– Ja, det är möjligt. Det är lite av ett drömläge, pucken glider sakta, sakta mot mig så det är bara att bomba på. Det var jätteskönt och stärker självförtroendet.

Även om Sverige redan är klart för kvartsfinal gäller det att vinna gruppen.

– Det är ju en fördel, då får vi stanna kvar här i Montreal bland annat. Klart man vill vinna gruppen och sätta sig i respekt inför slutspelet, säger Carlsson.

Förbundskaptenen Tomas Montén har inte bestämt sig för om det blir några ändringar i laget. På målvaktssidan har Felix Sandström, Brynäs, stått i de två första matcherna. Läge att även få in Filip Gustavsson, Luleå, i spel?

– Filip stod ju förra veckan (i en träningsmatch), så på så vis har vi alla i gång. Spontant känns det inte som vi behöver ändra något, men vi har också alternativ att skruva till saker för att bli bättre. Vi får se, säger Montén.

Sverige spelar också för att förlänga sin fantastiska gruppspelssvit i JVM-sammanhang. Den har gett 38 raka segrar efter den senaste förlusten, mot USA på nyårsafton 2006 i Leksand.