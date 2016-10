Sverige har fått sin första VR-filmfestival

Filmvisning i 360° virtuell verklighet. Foto: Carl Bredberg

Virtuell verklighet letar sig in i filmbranschen allt mer och som ett bevis på detta hålls nu i helgen Sveriges första VR-filmfestival på Epicenter i Stockholm. Bakom initiativet står en forskare från KTH med ett brinnande intresse för den nya virtuella tekniken.

– Virtual reality är en helt unik upplevelse. Du är på plats i filmen och blir själv en del av berättelsen. Jag vill dela med mig av mina egna erfarenheter av virtual reality till svenskarna, förklarar Elena Malakhatka, forskare på KTH som ansvarar för festivalen.

VR-filmer från hela världen och i genrerna dokumentär, animerat och spelfilm står på programmet. Även svenska filmskapare finns med under festivalen, till exempel VR-dokumentären ”A journey to the Arctic”, där festivalbesökarna får följa med på en iskall båtresa på ett av Greenpeaces ishavsfartyg.

– Tanken är att du ska komma hit och kunna njuta av en filmupplevelse på ett helt nytt och revolutionerande sätt. Det enda du behöver göra är att sitta ner och låta dig svepas med in i en helt ny värld, säger Elena Malakhatka.

Filmerna visas i grupper om 20 personer där alla deltagare sitter tillsammans i en stor cirkel på roterbara stolar. Festivaldeltagarna utrustas med VR-hjälmar och passande mobiltelefoner och när alla känner sig redo börjar filmvisningen.

– Virtual reality är stort runt om i världen. Sverige har både teknik och bra innehåll rustat för VR, men ingenstans där man kan få ta del av detta. Så jag bestämde mig för att skapa en festival, en möjlighet för VR-intresserade att träffas och upptäcka denna fantastiska värld tillsammans, säger Malakhatka.