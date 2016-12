Sverige förlorade dramatisk VM-final

Det blev rejält spännande i Riga.

När Finlands Peter Kotilainen kvitterade till 3–3 i slutperioden och sedan Mattias Samuelsson blev utvisad såg det för första gången riktigt illa ut för det svenska landslaget.

– Klart det gick många tankar genom huvudet, när man fick sitta där och bara kolla på i två minuter. Men samtidigt har vi ett starkt boxplay, och jag tyckte vi kom ut starkare efter det, men det räckte inte. Fruktansvärt tungt att förlora en sådan här match, säger Samuelsson till TT.

Men matchen gick till förlängning.

Väl där kunde Johan Rehn rädda ett drömläge för Finland innan Alexander Galante Carlström och Kim Nilsson fick ett par chanser vardera – utan att få in bollen.

För första gången i VM-historien gick finalen till straffar, Sverige stoppade in Jonathan Paulsson i målet men det hjälpte inte.

Johan Samuelsson och Henrik Stenberg missade sina straffar och Finland vann guldet.

– Tillfälligheter, säger Tobias Gustafsson.

– När det blir straffar är det otroligt små marginaler som skiljer. Vi hade flera lägen att avgöra i den tredje perioden, men bollen ville inte in, säger han.

Matchen i sig var tuff och jämn hela tiden.

Tobias Gustafsson vispade in 3–2-målet, vilket då såg ut att räcka till seger. Dessförinnan hade samme Gustafsson gjort sitt första mål i turneringen – bra tajmat – när han gjorde 2–0.

Men det behövdes videogranskning för att målet skulle godkännas.

Rikard Eriksson passade via sargen bakom mål fram till Gustafsson som vispade in bollen i mål via målvakten. Själv var han säker på sin sak.

– Jag såg att bollen var inne redan innan deras beslut, så det var inte så spännande där. Men de målen betyder inte ett dugg nu. Jag är så jäkla trött på att förlora.

VM-guldet är Finlands tredje och det första sedan 2010.