Vårt land har allvarliga problem som det måste få bukt med. En generation framöver kommer vi att behöva anslå stora resurser och vidta betydande mått och steg för att begränsa de skadliga följderna av ett utanförskap som kommer att omfatta en avsevärd del av vår befolkning.

Vi kommer att behöva allokera medel för att återupprätta statens kärnfunktioner, rättsväsendet, polisen och försvaret. Vi kommer att behöva förändra skolväsendet och öka läraryrkets attraktivitet för att ombesörja att utanförskapet inte ärvs i nästa generation. Likväl kommer vi ändå att ha stora grupper i samhället som inte kommer att komma ut i arbete, hur enkla jobb vi än skapar eller blir eventuellt framgångsrika i att subventionera.

Vi kommer därför att behöva upprätthålla en ekonomi som genererar ordentligt med överskott. För att åstadkomma det kommer vi att behöva ett levande och växande privat näringsliv och konkurrenskraftiga företag. Det är endast genom ett sådant överskott som vi får ha råd att hålla utanförskapet i schack och säkra oss om att det på sikt kan minska.

Mot våra möjligheter att förverkliga detta talar två starka motkrafter. Den första är ett strukturellt problem som observeras i de utvecklade länderna, också vårt, och som leder till en allt mindre innovativ ekonomi, så som det beskrivits i en nyutkommen bok, ”The innovation illusion: How so little is created by so many working so hard” (Yale University Press), av svenskarna Fredrik Erixon och Björn Weigel. De pekar på fyra faktorer som dödar dynamiken: tilltagande regleringar, en globalisering där storföretag hellre försvarar positioner än tar fram nya produkter, en näringslivsbyråkrati vars uppgift är att riskminimera och hålla ryggen fri samt stora fonder som mer siktar på jämn avkastning och inte på entreprenörskap.

Den andra motkraften är av ett dagspolitiskt slag. Vi har en regering som visserligen börjar bli varse de problem som vi står inför, om än inte magnituden av dem, men som inte förstår vikten av att ge förutsättningar för att skapa de överskott som kan ge medlen. Den förstår inte företagandets villkor, utan tror att det är genom pålagor och hinder som den ska säkra ett större handlingsutrymme. De senaste exemplen är förslagen på vinstbegränsningar och på ökade skattebördor på fåmansföretag.

Vi är som samhälle i ett läge där vi behöver skärpa oss rejält. Nödvändigheten att underbygga en stark, dynamisk och växande ekonomi har för Sveriges del inte varit mer angelägen sedan Gripenstedts dagar. Jag är övertygad om att vi kommer att komma dithän. Men det kommer inte att gå av sig självt. Det kommer att kräva modiga politiska beslutsfattare. Och en väljarkår som är mogen uppgiften att ge dem den uppgiften.