Svensktoppen: Ny Bryant-låt etta

Miriam Bryant har tre låtar på Svensktoppen. Foto: Maja Suslin/TT

1) (3) Miriam Bryant: "Ett sista glas"

2) (2) Laleh: "Bara få va mig själv"

3) (1) Miriam Bryant: "Black car"

Annons X

4) (4) Benny Anderssons Orkester/Helen Sjöholm/Tommy Körberg: "En natt i Köpenhamn"

5) (6) Kent: "Egoist"

6) (5) Måns Zelmerlöw: "Fire in the rain"

7) (10) Weeping Willows: "My love is not blind"

8) (9) Miriam Bryant: "Allt jag behöver"

9) (8) Måns Zelmerlöw: "Should've gone home"

10) (7) Frans: "If I were sorry"

Nya utmanare:

Evelina Olsén: "Kärleken är vi"

Weeping Willows: "Wait for love to grow"

Veronica Maggio: "Dom sa"