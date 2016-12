Svensktoppen: Johnson kvar som etta

Veckans lista:

(1) Jill Johnson: "Open your heart"

(2) Miriam Bryant: "Ett sista glas"

(4) Laleh: "Bara få vara mig själv"

(8) Måns Zelmerlöw: "Fire in the rain"

(5) Benny Anderssons orkester med Helen Sjöholm och Tommy Körberg: "En natt i Köpenhamn"

(3) Miriam Bryant: "Black car"

(6) Kent: "Egoist"

(9) Weeping Willows: "My love is not blind"

(10) Zara Larsson: "Ain't my fault"

(7) Magnus Uggla: "Världen är din"

Utmanare:

Michael Fannon: "Dom som julen aldrig når"

Danny Saucedo: "Super 8"

Lisa Ajax: "Santa bring my baby to me"