Flera svenskar har inlett lovande i Europatourtävlingen i golf i Sydafrika. Jens Fahrbring, Alexander Björk (båda på delad åttonde plats med fyra slag under banans par), Richard S Johnson och Sebastian Söderberg (på delad 13:e plats med tre under par) har alla ledande hemmaduon Trevor Fisher Jr och Keith Horne inom räckhåll. Sydafrikanerna leder på sex under par.