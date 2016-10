Svenskt sticker ut i våg av skräckfilm

Foto: ROBERTO GONZALEZ/AP

Skräckfilmen har en stadig plats på biograferna och intresset blomstrar för paraplybegreppet genrefilm, som samlar framför allt skräck, science fiction och fantasyfilm gjord med begräsad budget, blomstrar.

I veckan inleds två filmfestivaler parallellt i två delar av landet, Monsters of Film i Stockholm och Fantastisk Film Festival i Lund och Malmö.

Har skräck- och genrefilmen blivit rumsren?

Annons X

Ja – och nej, om man får tro Johan Barrander, festivalchef på Fantastisk Filmfestival, som hålls för 22:a året i rad.

– Skräckfilmens popularitet kommer och går i vågor, säger han.

Något som däremot har förändrats, tycker Johan Barrander, är sammansättningen på publiken. Förr var majoriteten av besökarna på Fantastisk Filmfestival unga män. Nu är fördelningen mellan kvinnor och män nästan lika stor. Även åldersmässigt har spannet vidgats.

Varför har det blivit så?

– Det är "Harry Potter", "Sagan om ringen"-filmerna och de större fantasyfilmerna som kom på 00-talet som har banat väg för intresset.

Johan Barrander tycker att mycket av den skräckfilm som hittar upp till biodukarna inte håller måttet. Enligt honom är det istället den svenska genrefilmen som sticker ut just nu. Det avspeglar sig på årets Fantastisk Filmfestival bland annat i form av ett kortfilmspaket och de två färska långfilmerna "Bieffekterna" och "Vilsen".

– Vi har sett fler svenska genrefilmer än vad vi är vana vid, men de håller också högre kvalitet än tidigare.

Att intresset för skräck- och genrefilm har ökat märker Johanna Holmin, som startade Monsters of Film för fem år sedan, av. Hon ser till exempel Svenska Filminstitutets genrefilmssatsning "It's alive", vars kortfilmer kommer att visas på festivalen, som ett tecken i tiden.

– Den kanske är ett första steg för genrefilmen att ta sig in i de fina salongerna, säger Johanna Holmin. Hennes ambition med Monsters of Film är just att öka möjligheterna för genrefilmen att nå ut.

Hon nämner etablerade regissörer som Xavier Dolan och Pedro Almodóvar, som börjat utforska skräck- och genrefilm på senare år, som exempel på hur genrens status har förändrats.

– Dels kan det bero det på en mer uppluckrad syn på vad som är okej att visa i biorummet och inte. Men det kan också vara en digitaliseringsfråga.

Digitaliseringen har nämligen gjort att hanteringen av film har förenklats. Johanna Holmin tror att det i vissa hänseenden avspeglas i hur man gör film.

– Man vågar göra filmer som kanske inte riktigt "slår", eftersom man i dag kan nå ut till biograferna på ett helt annat sätt än tidigare.