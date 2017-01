Svenskt hopp för britter i Eurovision

Storbritanniens Joe and Jake som slutade på plats 24 i fjolårets Eurovision-final. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

The Guardians kritiker Stuart Heritage sågar det mesta på listan och skriver att "vi är dömda till en sistaplats" – men han fastnar för "X Factor"-deltagaren Holly Brewers låt "Wish I loved you more".

Låten är medkomponerad av svenskarna Mattias Frändå, Johan Åsgärde och Oliver Lundström och svenska låtskrivare bådar gott inför framtiden, tror Heritage: "Då är det en faktisk låt och inte bara en hög med instrument som kastas överbord från en båt."

Men han fortsätter "Den här skulle kunna vinna, vilket självklart betyder att den inte kommer att göra det".