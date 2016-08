Svenskarnas miss: Sparar miljarder till värdelös ränta

Svenskarna sparar "extremt mycket”, enligt chefsekonomen Tor Borg. Och majoriteten av pengarna går rakt in på värdelösa sparkonton. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Alla storbanker har i dag nollränta på sina vanliga sparkonton med fria uttag. Men det sätter inte stopp för insättningarna.

Under andra kvartalet uppgick hushållens totala finansiella sparande till 97 miljarder kronor, varav nettoinsättningarna uppgick till 71 miljarder kronor, enligt SCB:s Sparbarometer.

– Svenska hushåll har ett extremt högt sparande och det är anmärkningsvärt att så mycket sätts in på vanliga bankkonton, säger SBAB:s chefsekonom Tor Borg.

Eftersom merparten av aktieutdelningarna sker under årets andra kvartal är det naturligt att det finansiella sparandet är högre då än under tidigare kvartal. Sparandet i år är även jämförbart med det under samma period under de tidigare fyra åren. Men den som jämför svenska hushålls sparande med det i andra länder ser att Sverige ligger högt.

Det finns dock fortfarande möjlighet att få ränta på sparpengarna. En titt på Konsumenteras sparkontojämförelse visar att bland nischbankerna med insättningsgaranti finns det konton med ränta på 0,85 procent för den som vill ha fria uttag och på 2,5 procent för den som är beredd att binda sitt kapital på fem år.

– Är man beredd att avstå pengarna under en längre period är det värt att fundera över att binda räntan. Sparkonton som har fria uttag har sämre räntevillkor, säger Kicki Westerståhl, chef vid Konsumenternas bank och finansbyrå.

Samtidigt påpekar hon att det inte är givet att det blir en bra affär om man binder sparandet på så lång tid som fem år.

– Det går ju inte att veta allt om framtiden. Skulle det exempelvis bli en högre inflation som urholkar sparandet är det inte givet att man tjänar något på att binda, säger Kicki Westerståhl.

Det finns flera teorier om varför det svenska sparandet på bankkonton ökar. Tor Borg listar tre av dem.

– För det första har Sverige haft en rätt bra ekonomisk utveckling, vilket inte bara har kommit de rikaste till gagn utan hela samhället. Det gör att vi har fler hushåll som kan bygga upp en buffert, säger han.

En annan förklaring kan vara att människor över lag i dag är mer försiktiga till aktier och börshandel, vilket hänger ihop med att befolkningen blir äldre. Slutligen kan en tredje faktor vara att arbetsmarknaden har förändrats. Det är i dag mindre vanligt med fasta anställningar, och vanligare med projektanställningar, visstidsanställningar och bemanningsföretag.

– En större variation i din inkomst kanske skapar ett större behov av en buffert. Det i sin tur kan göra att folk sätter in mer pengar på bankkonton, säger Tor Borg.

Men är det fel att sätta in sparpengarna på ett vanligt bankkonto?

– Inte om man avser att använda dem snart. Men man ska inte spara till sin pension på sparkonto. Har du pengar som du inte ska använda på ett par år ska de inte vara där.

Vad finns det då för andra säkra placeringar?

– Det är väl det som är grejen. Det finns inte så mycket annat som är säkert. Nu är räntorna så låga att du riskerar att få negativ avkastning om du satsar på obligations- eller räntefonder, säger Tor Borg.