Svenska tåg missar målet om bättre punktlighet

Många saker går att betrakta på olika sätt. Det gäller även järnvägen och den eviga diskussionen om hur försenade tågen är.

För enligt Trafikverkets sammanställning av hur tågen gått under 2016 visar det sig att 90,1 procent av tågen kom i tid. Det vill säga, de kom fram till slutstation högst fem minuter senare än vad det stod i tidtabellen.

Det var samma nivå som under de tre föregående åren. Och väger man in att tågresandet under förra året ökade med 2,5 procent kan det möjligen ses som en förbättring. Trafiken ökade ju utan att störningarna blev fler.

Vi kommer inte att klara målet.

Men resultatet visar också att Trafikverket och järnvägsföretag som SJ, MTR, Green cargo och lokala trafikbolag får allt svårare att nå sitt gemensamma mål att minst 95 procent av alla tåg ska komma i tid under 2020. I målet ingår även godstågen och för dem försämrades läget under förra året och endast 77 procent av godstågen kom fram i tid.

Målet har branschen satt upp för att tillsammans få till förbättringar av järnvägen, som länge utsatts för kritik kring förseningarna.

– Det är vårt stora problem och vi kommer inte att klara målet. Men vi ska i vilket fall klara det för en del sträckor och en del segment, säger Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör på Trafikverket med ansvar för punktlighetsarbetet.

I vanlig ordning är det fjärrtågen som ligger sämst till. De går långa sträckor och en liten försening i början av resan förstärks ofta längs vägen.

Det gör att det bara var 77 procent av fjärrtågen som höll tiden. Det är faktiskt en liten försämring jämfört med 2013.

För regionaltågen ser det däremot bättre ut. Knappt 88 procent av dem kom fram i tid under förra året.

Bäst gick det för lokaltåg som SL:s pendeltåg och Pågatågen i Skåne. Där var 94 procent av dem i tid och Tommy Jonsson tror också att lokaltågen når målet till 2020.

Det här problemet har stadigt ökat och nått en ny rekordnivå under 2016.

En stor del av förseningarna orsakas av fel med själva banan som Trafikverket ansvarar för. Under 2016 ledde även omfattande byten av kontaktledningar längs Västra och Södra stambanorna till störningar. Det arbetet fortsätter i år.

Enligt Trafikverket försenades många tåg i södra Sverige också av de utökade gränskontrollerna och även där kan störningarna fortsätta. Dessutom har det varit fler fel än tidigare på tågen.

Men det snabbast växande problemet är att många obehöriga tar sig in kring spåren. När det händer stoppar trafikledningen antingen tågen helt eller tvingar lokförarna att köra högst 30 kilometer i timmen tills man är säker på att personerna är borta från spåren.

– Det här problemet har stadigt ökat och nått en ny rekordnivå under 2016. Det verkar vara alla typer av människor som springer över spåren och inte förstår vilka konsekvenser det får, säger Tommy Jonsson.

Ett skäl till att problemet med förseningar fortsätter är att man nu också satsar mer på det eftersatta underhållet av järnvägen. För när det rustas för att bli bättre framöver ökar också risken för störningar just nu.

Satsningen kommer efter att regeringar av skiftande kulör i många år sparat in på underhållet. Uppgången gör att Trafikverket snart åtminstone får in de 13 miljarder kronor per år som behövs för att statusen på järnvägen inte ska försämras ännu mer.

Vid sidan av upprustningen sker också flera andra förbättringar som kan göra livet lättare för tågresenärerna. Den största i år inträffar den 10 juli när Citybanan i Stockholm öppnar för trafik.

Den nya tågbanan under Stockholm är till för pendeltågen. När de flyttar bort från den hårt belastade Getingmidjan, mellan Centralen och Stockholm södra, blir det mycket mer plats där för fjärr- och regionaltågen där och det kommer att påverka tågtrafiken över i stort sett hela landet.

Fast bara året efter börjar renoveringen av Getingmidjan och då blir det omfattande störningar i tågtrafiken under tre somrar framöver.