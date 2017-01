Svenska låtar tävlar i Litauen

Förra året representerade Donny Montell Litauen med låten "I've been waiting for this night". Den skrevs av svenska Jonas Thander och Beatrice Robertsson. Arkivbild. Foto: Martin Meissner/AP/TT

Under deltävlingen i lördags hamnade låten på en fjärdeplats och har fått bra mottagande i litauisk press, skriver Norrländska Socialdemokraten.

– Den låg etta ett bra tag, men den klarade sig bra, tycker jag, säger Peter Karlsson till tidningen.

Låten framförs av artisten Grazvydas och går nu vidare till nästa deltävling.

Peter Karlsson är mest känd för hiten "Den glider in", som skrevs för hockey-VM 1995.

Två andra svenska låtar är också med och tävlar i Litauen. "When the night falls" av Simon Johansson och Niklas Bergqvist och "You made me glow" av Hans Olov Furberg och Karolina Furberg. De tävlar i den tredje deltävlingen som sänds den 28 januari.

