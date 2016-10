Svenska chefar över Renaults design

När varken Volvo Cars eller Koenigsegg ställer ut på bilmässan i Paris är det glest med svenskar med inflytande inom industrin. En som ändå finns på plats är Agneta Dahlgren, designchef på Renault.

När TT träffar henne i biljättens stora monter har premiärminister Manuel Valls precis varit på besök hos de franska tillverkarna och den redan starka polisbevakningen runt mässan lyfts till helt nya höjder. Besöket är också en bekräftelse på hur viktig den här industrin är för biltokiga Frankrike, påpekar Agneta Dahlgren.

Det har presenterats få stora nyheter på mässan och frågan är om den europeiska bilindustrin tappar fart på senare tid när väldigt mycket handlat om elbilar och inte minst Teslas framfart i medierna.

Annons X

– Absolut inte. Det säljs allt mer elbilar i Europa och Tesla är bara en liten nisch för väldigt rika människor, säger Agneta Dahlgren som erkänner att hon är rätt trött på jämförelsen med "nykomlingen" Tesla som tillverkar förhållandevis få bilar och hittills bara förlorat pengar.

Dahlgren är högt uppe i hierarkin i en mansdominerad bransch. Det är bara att konstatera att det finns väldigt många mörka kostymer på mässan. Men det har blivit väldigt mycket bättre, konstaterar hon.

– Renault satsar hårt för att få fler kvinnor till industrin. I dag ligger andelen kvinnor i företaget runt 20 procent men målet är 30 procent och på vissa avdelningar, som till exempel försäljning, vill vi ha 50 procent kvinnor ganska snart.

– Men vårt största problem är att hitta kvinnorna. Inom min bransch, industridesign, är det väldigt få kvinnor som tar sig in på utbildningarna. Nu går vi in på designskolorna under andra året, då studenterna ännu inte valt inriktning, och bjuder in tjejerna till Renault för att visa vad vi jobbar med.

Hon värjer sig för tanken att bilarnas design blir mer kvinnlig, vad nu det kan vara, när det är kvinnor som har sista ordet.

– Då hamnar man i stereotyper som att kvinnor bryr sig mer om barn och familj. Det gör väl alla. Ett företag behöver en så stor mix som möjligt: män, kvinnor och människor från olika kulturer och med olika utbildningar.