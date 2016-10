Svensk technofestival blir global

Into the Valley startade i det nedlagda kalkstensbrottet i Dalhalla i Rättvik för två år sedan, med tanken att det skulle vara en svensk festival för en svensk publik. Men redan första året kom 60 procent av publiken från utlandet, och i år ökade siffran till 70 procent.

– Vi insåg snabbt att det inte är Sverige som är största publiken, säger Mattias Hedlund, arrangör och grundare till festivalen.

– Redan där började vi planera en internationell satsning. Vi har vuxit ur Dalhalla, och kapaciteten klarar inte mer folk.

2017 flyttar huvudfestivalen Into the Valley från Dalhalla i Rättvik till Rummu i Estland, där festivalen arrangeras 29 juni–1 juli. Dessutom arrangeras den helt nya festivalen Into the Factory den 10–12 augusti utanför Nynäshamn, i en övergiven cementfabrik ute i skogen. I januari 2018 tar man dessutom festivalen till Kapstaden i Sydafrika för en upplaga som fått namnet Into the Castle och hålls på Godahoppsfästningen med anor från 1600-talet.

– Vi har letat lokaler över hela världen, och länderna i Östeuropa är extra intressanta, säger Mattias Hedlund, men förklarar att man vill fortsätta vara en ganska liten festival.

– Vi vill ligga någonstans runt 6 000–8 000. Det viktiga är att fortsätta hålla en hög kvalitet.

De tre sista festivalerna kommer att presenteras längre fram och är preliminärt planerade att genomföras i Sydeuropa, Asien och Sydamerika under 2018 och 2019.

Flera artistbokningar inför de kommande festivalerna är redan klara men man vill inte avslöja vilka de är.

– Standarden kommer att hållas lika hög som i Dalhalla, om inte högre, säger Mattias Hedlund.