Svensk rivstart i FN:s säkerhetsråd

Det har gått lite drygt en vecka sedan Sverige klev in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd, och därmed har Sverige också under lika lång tid suttit som ordförande. I sociala medier har världen fått följa med när de svenska FN-medarbetarna – med öppenhet och transparens som främsta ledord – flyttat in kartonger och ett porträtt på Dag Hammarskjöld i ordförandeskapets kontor på Manhattan.

Och det har varit full fart från dag ett, enligt utrikesminister Margot Wallström (S) som själv befinner sig i New York för att under ett par dagar representera Sverige. Flera frågor har redan tagits upp, uttalanden har förhandlats fram och arbetsprogrammet finslipats.

– Vi är taggade och känner oss väl förberedda. Det känns ansvarsfullt, samtidigt är det en stor utmaning, säger Wallström.

Tisdagen är en av de stora dagarna för Sverige under månaden som ordförande, då ska Wallström leda en debatt om en av de frågor som ligger de blågula företrädarna särskilt varmt om hjärtat: förebyggandet av konflikter. Vid hennes sida finns António Guterres, som för första gången möter rådet i egenskap av nytillträdd generalsekreterare.

– Vi vill hjälpa honom att få en bra start och se till att skapa en bra relation mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådet. Flera ministrar kommer till debatten, de är såklart nyfikna på Guterres, säger Margot Wallström.

Kanske hoppas svenskarna på att debatten om hur konflikter bäst ska förebyggas i världen kan smitta av sig på arbetsklimatet i säkerhetsrådet – som är sämre än vanligt. För när Sverige nu för fjärde gången i historien klivit in i FN-skrapan som icke-permanent medlem är det i ett säkerhetsråd som krisar över svårigheterna att komma överens, i synnerhet i Syrienfrågan där ryska och kinesiska veton blockerat flera resolutioner.

Motsättningarna gör att det kommer att bli svårt för Sverige att påverka utvecklingen i rådet i någon större utsträckning.

TT: Det känns som om tajmingen hade kunnat vara bättre för Sveriges del?

– Vi lever i en farlig och orolig tid, och då är det också extra viktigt vilka som sitter i säkerhetsrådet. Alla skulle väl önska ett bättre utgångsläge, men nu är det som det är och det får vi förhålla oss till, säger Wallström.

– Det är viktigt att vi vågar stå upp och försvara vår syn på samarbete. Låta alla komma till tals och visa att det går att kompromissa. Men vi är inte heller naiva.