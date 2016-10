Svensk medalj i bordtennis-EM

"De kom snett in i matchen och missade många första öppningar. Sedan spelar de felfritt. Mattias bygger upp med sin flacka öppning som de har svårt att hålla nere och sedan kommer Kristian in och klubbar in poängen, det är perfekt", säger förbundskaptenen Ulf Carlsson till Svenska bordtennisförbundets webbplats.

I semifinalen väntar Patrick Franziska, Tyskland, och Jonathan Groth, Danmark.

Däremot föll det andra svenska paret Pär Gerell och Anton Källberg i fyra raka set i sin kvartsfinal.

I damsingeln är Matilda Ekholm framme i kvartsfinal. Ekholm slog tyska Xiaona Shan med 4–2 i åttondelen och möter Jie Li, Nederländerna, i kväll.