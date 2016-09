Fyndläge vid Medelhavet lockar svenska köpare

Puerto Mogan på Gran Canaria. Foto: Jurek Holzer

Intresset för att köpa en bostad i länderna runt Medelhavet har ökat under senare år konstaterar mäklare. Bara i Spanien köpte svenskarna under årets första tre månader lika många hus och lägenheter som under hela 2008 och 2009, de första åren efter finanskrisen.

Catarina Borgström har just köpt en lägenhet i spanska Andalusien. Ämnet hade hon och maken diskuterat med vänner i flera år och även vännerna söker lägenhet.

– Vi har rest mycket tidigare men nu ville vi ha något eget. Man tänker på vad man ska göra nu när man snart ska sluta jobba, säger hon.

Annonser i ett mäklarfönster i Seseña utanför Madrid. Foto: Lars Pehrson

Priserna är fortfarande 40 procent lägre än 2007, innan kraschen.

Att det blev Spanien tror hon själv berodde på flera saker, vännerna och att de tidigare varit mycket i Spanien, närheten till bra golfbanor och att det är enkelt att resa.

– Det är nära ändå, man kan flyga hem om man ska till barnen och barnbarnen, eller tvärtom. Att det blev just här i Spanien, beror på värmen. Här är det sällan under 15 grader, säger hon.

Mäklarnas förklaring till köpruschen är främst att det varit relativt sett låga priser runt Medelhavet.

I dag är det nästan vem som helst som köper en bostad i Spanien.

– Vi har haft enormt mycket att göra sedan ett par år tillbaka. Priserna är fortfarande 40 procent lägre än 2007, innan kraschen, säger Krister Blom, mäklare specialiserad på den italienska marknaden.

Han berättar att italienarna själva inte har råd att köpa hus och att firmans kunder i stället kommer från utlandet.

Mäklarna märker även hur gruppen svenskar som köper utomlands under senare år skiftat karaktär. Om den typiske köparen tidigare var en pensionär, är nu köparna oftare yngre, mellan 35 och 60 år. Och det är därför avgörande att det dagligen går flyg till den spanska kusten, menar Daniel Nilsson, vd Fastighetsbyrån utland.

– Det gör att man inte måste ha semester varje gång man kommer hit, utan man kan komma för en längre helg, eller så jobbar man. Internet gör att du kan ta med dig jobbet. I dag är det nästan vem som helst som köper en bostad i Spanien, säger han.

Att Spanien fortfarande är så populärt menar han dels har att göra med det låga priset, men också på att det är enkelt och säkert att köpa här.

– Det är tryggt. Här finns ett ordentligt fastighetsregister, till skillnad från Grekland till exempel. Spanien välkomnar utlänningar. Och att vi och andra svenska mäklare finns här gör nog sitt till.