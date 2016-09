”Säg mig vem dina vänner är och jag ska säga dig vem du är.” I ”On friendship” påminner filosofen Alexander Nehamas om hur centrala våra vänskaper är för vår identitet – och hur svårt det är att leva upp till våra idealiserade förväntningar på vänskapens väsen.

Den dödsföraktande vänskapen i filmen ”Thelma och Louise” från 1991 har blivit ikonisk. Foto: IBL

Vad vill det egentligen säga att vara bra på vänskap? Och vad vill det säga att inte vara det? I Finland aktuali­serades frågorna denna sommar i samband med firandet av 100-årsminnet av den på sin tid också i Sverige mycket uppmärksammade filosofen Georg Henrik von Wrights födelse. I en vänskrift skrev ­filosofen Thomas Wallgren, som blev bekant med sin stora förebild när han som tonåring uppvaktade honom på hans 70-årsdag: ”Han sa att han inte hade varit särskilt bra på vänskap – i motsats (som jag förstod det) till de framgångar han rönt i sitt professionella liv.” Det samma hade Wallgren ­intressant nog skrivit redan tio år tidigare och han berättar nu att han då kontaktades av Georg ­Henriks änka Elisabeth, som omöjligt kunde tro att hennes man sagt så: ”Hon var säker på att han inte bara hade en stor förmåga till vänskap utan också visste det själv och var glad åt det.”

Om vänskap har det som bekant skrivits oändligt mycket ända sedan antiken och det som nu fick mig att tänka på fallet von Wright var boken ”On friendship” (Basic Books) av ytterligare en filosof, den både välkände och synnerligen produktive amerikanen Alexander Nehamas. För Nehamas är vänskapen viktig, både privat och som idé, men på ett befriande vis tar han avstånd från den heroisering eller åtminstone idealisering som har präglat så mycket av det som har skrivits i ämnet. Till skillnad från vad som är fallet i myter och sagor uträttar verklighetens vänner sällan stordåd tillsammans, de offrar sällan sina liv för varandra eller sin kärlek för att en vän ska få den kvinna eller man de båda åtrår. Det är sällan någon ens erbjuder sig att rädda en vän från konkurs.

Det finns gott om målningar vars titlar gör det klart att de föreställer vänner men utan titlarna skulle man inte nödvändigtvis veta att det är vänskap det handlar om. Det finns inte heller några givna föreställningar om vad vänner ska göra tillsammans, de kan göra lite vad som helst, oftast högst vardagliga saker. Det är därför, menar Nehamas, som det inte finns särskilt många romaner med vänskap som huvudtema: det är inte lätt att bygga upp en intrig kring vänskap. I vänskap är det viktiga inte vad man gör utan att man gör det tillsammans. Vänskap handlar inte heller – som Aristoteles menade – i första hand om en gemensam strävan efter godhet. Det är inte i första hand ­godhet vi söker hos våra vänner och det vänner gör tillsammans kan lika gärna vara ont som gott. Eller det kan vara ont som gör gott. I en intressant analys av filmen ”Thelma och Louise” tar Nehamas fasta på hur de två kvinnornas brott – först ett mord, sedan ett rån – faktiskt fungerar utvecklande eller åtminstone feministiskt emancipatoriskt: när de på slutet kör rakt ner i Grand Canyon och döden är det fortfarande med en känsla av befrielse.

Verkligheten skiljer sig också från myterna däri att de flesta har mer än en vän. Snarast är det som i Margareta Ekströms dikt:

Vänner, människor

Vi samlar dem i lager

på lager

som kungsfåglarna

rädda att frysa ihjäl

om vintern

klungar sig i svärmar

tätt, tätt

Om man säger

att bara de allra närmaste

kommer åt

det innersta inom dig

så svara att för värmens skull

för livets skygga värme

behövs också de allra yttersta

ja, de som bara

skymtar vid horisonten

och ännu inte sagt sitt namn.

Varje vänskap är unik. Om Nehamas är kritisk till Aristoteles håller han däremot med Montaigne, som på frågan varför han höll så innerligt av den tidigt döda Étienne de la Boétie bara kunde svara: ”För att det var han, för att det var jag.” I sina essäer ger Montaigne i själva verket aldrig någon mer konkret bild av vännen.

Man kan naturligtvis försöka motivera sig, man skulle exempelvis kunna säga: ”Jag tycker om X för att han är smart och rolig.” Men om man skulle träffa någon som verkade både smartare och roligare skulle man inte utan vidare byta ut X för den skull. (Vilket för all del inte hindrar att man kan tröttna på vänner: barn och unga människor kan byta ut dem ganska snabbt, i takt med sin egen utveckling och förändrade självbild, äldre är mer trogna och håller ofta fast vid vänner som de egentligen inte längre har någon glädje av). Nehamas drar en – kanske väl esteticerande – parallell mellan vänner och konst: ”Precis som ens smak i konst är ens vänkrets ett uttryck för ens karaktär, för vem man är och hur man skiljer sig från andra.” I båda fallen är ens smak både inkluderande och ­exkluderande: det är varken möjligt eller önskvärt att tycka om allt eller alla. Ordspråket ”Säg mig vem dina vänner är och jag ska säga dig vem du är” rymmer med andra ord en viktig sanning: ens vänner speglar en och olika vänner speglar olika fasetter.

Vänskap ser Nehamas i hög grad som samtal. Det kan handla om att i en trygghetszon få formulera tankar, kanske ännu inte färdigtänkta, för att få höra hur de låter. Eller om att testa sina värderingar, kanske genom att skvallra om tredje part. Eller om att utväxla förtroenden om förhoppningar eller oro. Nehamas har inget att säga om skillnaden mellan manligt och kvinnligt, men är det inte troligt att kvinnor är mer förtroliga än män? För 50 år sedan pratade mina väninnor och jag om pojkvänner, nu talar vi om ålderskrämpor. Men när två manliga vänner i en roman av Philip Roth diskuterar ålderskrämpor ­säger berättarjaget att han känner två män med prostatacancer varav den ena har blivit inkontinent och den andra impotent och så tillägger han – för läsarna men inte för vännen: ”Den andra var jag.”

Självklart gör vänner också varandra tjänster men viktigare än de tjänster som verkligen görs är tilliten som sådan – alltså förväntningen på att vännerna ska ställa upp.

Men om någon inte ställer upp? Ja, då har man blivit sviken. Eller bara besviken? Nehamas gör ingen skillnad här men själv tror jag skillnaden är viktig. Sviken blir man om en vän inte lever upp till det som en gång för alla hör till vänskapens förutsättningar – om man blir förtalad, lurad eller övergiven. Besviken blir man om vännen inte lever upp till ens förväntningar – förväntningar som inte nödvändigtvis är rimliga.

Sviken har jag aldrig blivit, besviken blev jag en gång när jag hoppades på hjälp. Jag skulle få mitt första barnbarn på besök från USA, jag hade köpt en babysäng och fått den levererad hem, jag behövde få den flyttad till den lägenhet något ­kvarter bort som jag hyrt för barnbarnet och dess föräldrar. Jag hade vänner på besök, de bodde i närheten och när de skulle gå nämnde jag liksom i förbifarten mitt problem med sängen men de reagerade inte. Just då tyckte jag att de inte förstod mig, att de inte förstod hur viktigt det förestående besöket var.

Hur kan då sveket se ut? Tillbaka till von Wright: som belägg för sin tes om hans brister anför Thomas Wallgren ett brev från 1947 till författaren Göran Schildt. Brevet handlar om en ungdomsvän, Max Söderman, också han filosof, men föga framgångsrik. ”De senaste veckorna har jag varit mycket nere”, skriver von Wright, ”Min misär, och den närmaste orsaken till att jag skriver till dig just nu, är Södermans död. Dödsorsaken var s.k. galopperande lungsot. Söderman var utan tvivel en av de människor som kommit mig närmast i livet. Om jag hade glömt det, så hade jag bara behövt läsa några av hans brev till mig från studieåren före kriget för att påminnas därom. Det ohyggliga är emellertid, att jag verkligen hade glömt det. Jag svek honom. Under tiden mellan min doktorsdisputation och min utnämning till professor såg jag honom nästan aldrig. Inte en enda gång var han hemma hos mig. Och vi bodde ändå i samma stad.” Han drar sig till minnes Södermans problem – både ekonomiska och akademiska – och hans yttre förfall och frågar sig: ”Varför stod jag honom inte bi i hans svårigheter, varför resignerade jag och lät vänskapens handslag slappna? Det finnes många förklaringar till mitt beteende men ingen ursäkt.” Något år före Södermans död hade kontakten visserligen återupptagits och von Wright hade kunnat hjälpa honom till en akademisk lärartjänst men tyngden av en ’obetald vänskapsskuld’ fanns kvar. Den hade han gärna sonat genom att ge ut vännens efterlämnade papper men inga papper hittades.

Ja, vad ska man säga? Förhållandet till just ­Söderman var särskilt asymmetriskt men asymmetriska var utan tvivel de flesta av von Wrights mänskliga relationer, också den närmare 70-åriga med Göran Schildt som finns fylligt dokumenterad i brevboken ”En livslång vänskap”. Det är möjligt att han hade för många vänner eller åtminstone att varje enskild vän kunde tycka att han hade för många andra. Nehamas har just inget att säga om svartsjuka men när Schildt 2001 kommenterar von Wrights memoarer, ”Mitt liv som jag minns det”, är det ohjälpligt just den känslan som tränger sig på. Han slås av vännens ”enormt förgrenade liv”, av vilket han själv känt till bara ”en liten sektor” och kallar honom en baddare på att utkora nästan alla människor han samarbetat med till ’vänner’. Men som för att släta över tillägger han: ”Att Du trots Dina otaliga andra engagement alltid ställt upp för möten och samtal med mig fyller mig med förundran och tacksamhet.”

Hur många reflekterar idag lika mycket över vänskap som Schildt och von Wright gjorde? Och om nu von Wright verkligen uttryckt sig som Wallgren minns det tyder det hur som helst på att vänskap var viktigt för honom, att han ställde höga krav på sig själv – krav som han inte kunde leva upp till?

Den som aldrig slarvat med en vänskap må kasta första stenen.