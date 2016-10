SvD:s nya storsatsning: Pensionsjakten

Frida Andersson och Joel Dahlberg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Man kan faktiskt göra ganska mycket själv för att bättra på sin pension.

Får man svälta på ålderns höst? Tar pensionerna rentav slut, och måste vi verkligen arbeta ända tills vi fyller 75? Frågor kring pensionen är minst sagt ångestladdade.

Några lugnande svar hoppas SvD:s tv-satsning ”Pensionsjakten – med Andersson & Dahlberg” kunna ge. SvD:s privatekonomiredaktör Frida Andersson och reporter Joel Dahlberg är programledare och tillsammans sätter de fokus på viktiga frågor som rör vår framtida pension och vad man bör tänka på för att maximera pensionen den dag det väl är dags.

Varför ett tv-program om pensioner ?

– Vi har mycket kontakt med läsare när det gäller pensionsfrågan och vi har märkt att många tycker att det är nästan omöjligt att få ett bra grepp om den egna pensionen. Man vet inte var man ska börja och man vet inte vem man ska prata med. Med den här programserien vill vi ge folk ett bra hum om hur det ser ut och hur man vet om man borde göra något åt sin pension, säger Joel Dahlberg.

Skådespelaren Pia Johansson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Enligt Frida Andersson handlar det också om att inspirera till att ta tag i pensionen.

– Man kan faktiskt göra ganska mycket själv för att bättra på sin pension. Och särskilt svårt behöver det inte heller vara.

Men varför är det så ångestladdat att prata pension ?

– Man vet att det är viktigt, men samtidigt är det diffust och långt borta. Som vi får förklarat för oss i programmet så går det faktiskt helt emot vår mänskliga natur att spara till pensionen.

Vad hoppas ni programmen ska föra med sig?

– Vi hoppas att vi kan uppmuntra dem som är oroliga för sin pension att ta reda på hur det ser ut. Och, i nästa steg, att de som tycker att den egna pensionen blir för låg får kraft att göra något det, säger Joel Dahlberg.

Visst kan man undra varför vi känner ett sådant motstånd inför just pensionsfrågan. Andra privatekonomiska områden har så mycket lättare att nå in i vårt medvetande. I programmet varvas experter med kända gäster som får ge sin syn på ämnet, däribland beteendevetare som beskriver hur vår hjärna fungerar och varför hjärnan har så svårt att hantera just den här typen av frågor. Programmet guidar självklart om vilka viktiga missar som du absolut ska undvika att göra. Dyra fondavgifter, till exempel.

Forskaren Karin Modig berättar i programmet om hur vår livslängd utvecklats, och vad vi kan vänta oss händer framöver när det gäller sjukdomar och hur länge vi kommer att leva.

Tidigare KD-ledaren Göran Hägglund, är ny ordförande för Pensionsmyndigheten och gästar även han programmet och ser framför sig en högre pensionsålder jämfört med idag.

– Jag tycker att pensionsåldern borde flyttas upp till mellan 63 och 69 år. Vi bör arbeta längre än vad vi gör i dag för att få vettiga pensioner, säger Hägglund.

Göran Hägglund, ny ordförande för Pensionsmyndigheten. Foto: Carl Bredberg

För personer som invandrat till Sverige i vuxen ålder, och som inte har samma möjlighet att tjäna ihop till den pension de behöver bör tänka extra kring sitt pensionssparande. Om detta pratar komikern Zinat Pirzadeh som kom till Sverige från Iran i 19-årsåldern. Hon berättar också hur situationen har blivit för hennes föräldrar, som kommit till Sverige mitt i livet.

Att byta karriär mitt i livet kan så klart också påverka din pension. Om det berättar skådespelerskan Pia Johansson i ett av avsnitten. Hon har nyligen bytt karriär och blivit frilansare och delar med sig av sina tankar.

Att se amortering som ett sätt att pensionsspara har pr-konsulten Dominika Peczynski satt i system. Hon har en tydlig ambition att amortera på sitt bostadslån - 5 000 varje månad, och ofta mer. Hennes mål är att vara skuldfri när det är dags att gå i pension. Hon ser amortering som ett smart sätt att pensionsspara, att bli av med bostadslånen gör att bostadskostnaderna lägre som pensionär.

Men, som SvD:s privatekonomiredaktör Frida Andersson konstaterar, man kan varken äta tavlor eller hus. För pensionen behövs reda pengar, och genom att följa SvD:s Pensionsjakten får du bättre koll på hur du ska göra för att maxa din pension.

SvD Näringsliv har sedan tidigare webb-tv-formatet ”Neuraths toppmöte” med journalisten Carolina Neurath samt analyskonceptet SvD 2 minuter.