SvD på besök i Chanels hemliga modefabriker

– Karl Lagerfeld var först med att uppfatta att hantverket var på väg att försvinna och gjorde en insats för att rädda ateljéerna. I Sverige ses textil som ett kvinnligt och kanske inte riktigt värderat hantverk, utan i stället har vi låtit ingenjörer lösa allt med maskiner, säger hon.

Men teknologi och tradition behöver inte existera i ett motsatsförhållande. Metropolitan Museums årliga modeutställning 2016 hade titeln ”Manus × machina: Fashion in an age of technology” och visade att i dag använder modeskapare såväl klassiskt hantverk som maskiner eller datorer för att skapa fantastiska kreationer. Och för Lesage och Hubert Barrère är det också viktigt att följa med i tiden.

– Broderi har funnits sedan länge, men att det existerar idag beror på att man lyckats inlemma det i tidsandan. För att förbättra broderi i dag måste man blanda traditionen med ny teknologi som 3D-teknik.

Den Métiers d’Art-kollektion Chanel införde 2002 är tänkt och marknadsförd som en årlig uppvisning och hyllning av vad företagets hantverksspecialister kan skapa. Modehuset är ensamt om att ägna en återkommande visning och kollektion åt att visa upp hantverkskunnighet.

På Lemarié tar Nadine Dufat med oss till ett rum där stora svampfärgade tygstycken hänger på tork.

– Det måste stärkas innan det kan skäras, förklarar hon. Tillskärningen är också den enda delen av processen där maskin används. Vi har kring 4500 verktyg i trä och metall för att kunna klippa till vilken sorts blomblad som helst.

Bladen (som förutom tyg skapas av material som päls, plåt, plast och fjädrar) böjs individuellt med hjälp av uppvärmda kulverktyg, kniv eller pincett för att få rätt form.

Nadine Dufat håller upp något som kommer bli en bård på en av kollektionens kjolar. Den består av hundratals struts- och hönsfjädrar som färgas separat för att få exakt samma blå nyans för att sedan limmas ihop till en fjäder som inte existerar i naturen. Var och en av dessa bearbetas sedan med glycerin och verktyg för att skapa rätt form.

Vi går in i ett vitt, ljust och luftigt rum där ett femtontal unga kvinnor sitter böjda över var sitt handarbete under djup koncentration. En av dem sysslar med att applicera hundratals tygblommor i fransat grått vävt tyg och fluffiga vita varianter, något som kommer att bli del av en kappa i kollektionen.

Om man tar med i beräkningen att detta bara gäller ett par plagg i en kollektion med 78 modeller är det lätt att förstå dels hur arbetsintensiv denna nivå av lyx är, dels de priser som de dyraste plaggen kan hamna på – snarare hundratusentals än tiotusentals kronor.

En av de anställda för statistik över exakt hur mycket tid och material som går åt för att utföra hantverket. Ingen vet nämligen hur dyra sakerna kommer bli förrän de är helt färdiga.