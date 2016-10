SvD fick silvermedalj för prinsessan Leia

Berätta om layout-idén, Staffan Löwstedt, bildredaktör på SvD Kultur.

– Den spånades fram av mig, Elias Björkman som ritade sidan och Erika Hallhagen som skrev artikeln. Det här var inför premiären av den senaste Star wars-filmen och vi ville inte använda ännu en pressbild utan skapa något eget.

Du tillverkade hennes hårbullar för hand?

Annons X

– Ja, det var nödvändigt för att få till en tredimensionell känsla. Jag jagade runt överallt efter löshår i rätt färg och fäste det på en ”hårdonut” och in genom en bit kartong för att kunna plåta i rätt vinkel.

Det är inte första gången uppslaget prisas?

– Nej, det fick också ”Award of excellence” under världsmästerskapen i tidningsdesign - Society of newspaper design.

Sara-Märta Höglunds och fotografen Severus Tenenbaums reportage om den svenska porrfilmsregissören Erika Lust tilldelades också en hedersutmärkelse under förra helgens SNDS.