Svärsonen trumfkortet – här är Donald Trumps familj

Foto: Evan Vucci/AP

Melania Trump

Född 1970 (46 år).

Ursprungligen född i dåvarande Jugoslavien arbetade hon som fotomodell under många år i Milano och New York. Träffade Donald Trump under modeveckan i New York 1988 och de båda gifte sig 2005. Har tillsammans sonen Barron Trump.

Talar fyra språk flytande. Bland kontroverser märks hennes tal under Republikanernas konvent, ett plagiat av ett tidigare tal av Michelle Obama samt att hon i början av karriären ska ha jobbat i USA utan visum.