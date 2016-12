Suffragett i en superhjältes trikåer

Psykologen William Moulton Marston uppfann inte bara en tidig lögndetektor – han skapade också en kvinnlig superhjälte med uppdraget att främja världsfreden. Snart kommer den första filmen med superhjälte-suffragetten i huvudrollen, och en biografisk film om Wonder Womans skapare är också planerad.

Wonder Womans kedjor skulle symbolisera patriarkatets förtryck och inspirerades av suffragett­rörelsens bilder (till höger), men fick också fetischistiska tolkningar.

Nästa år är det premiär för den första filmen någonsin med superhjältinnan Wonder Woman i huvudrollen – seriefiguren som under 70-talet firade feministiska framgångar som omslagsmaterial för den amerikanska tidskriften Ms, som inspirerat såväl feministprofilen Gloria Steinem som riot grrrl-ikonen Kathleen Hanna och som nyligen faktiskt utnämndes till FN:s hedersambassadör för flickors och kvinnors egenmakt. Att kommande ”Wonder Woman” dess­utom blir den första långfilmen med en kvinnlig superhjälte i huvudrollen på mer än ett decennium är i sig ett välkommet steg mot cineastisk jämställdhet även i superhjältegenren.

Vad inte lika många känner till är att hjältinnan – som i år firar hela 75 år som seriefigur – ursprungligen skapades av den amerikanske psykologen William Moulton Marston med det uttalade syftet att genom en stark kvinnlig förebild främja världsfreden. Influerad av både suffragettrörelsen och sin egen forskning, som inkluderande utvecklandet av föregångaren till dagens lögndetektor, kom han att skapa Wonder Woman med hjälp av såväl sin fru Elizabeth Holloway som älskarinnan Olive Byrne. Exempelvis ska det enligt Holloways son ursprungligen ha varit hans mor som kom på idén med en kvinnlig superhjälte, medan Wonder Womans skinande och kulavstötande armband var närapå exakta kopior av de armband Byrne alltid bar.

Den världsberömda superhjältinnan sprang ur en minst sagt progressiv familjebildning. Gift med sin ungdomskärlek Elisabeth Holloway sedan studieåren kom Marston att inleda ett förhållande med sin dåvarande student Olive Byrne, varpå han gav Holloway ett bryskt ultimatum – att antingen låta hans nya kärlek flytta in hos dem eller helt enkelt ge sig av. Resultatet blev en knappast helt friktionsfri familjetrio, där Byrne presenterades som en änka och svägerska till Marston men i själva verket födde två av hans barn och även tog hand om hans och Holloways två tidigare barn, medan Elizabeth Holloway under långa perioder fungerade som huvudsaklig familjeförsörjare. Så starka blev dock banden med tiden mellan de båda kvinnorna att de efter Marstons död 1947 kom att leva tillsammans resten av sina liv.

Den ovanliga biografiska bakgrunden till Wonder Woman finns beskriven i två aktuella böcker: dels ”The secret history of Wonder Woman” (Knopf) av historikern och New Yorker-skribenten Jill Lepore, och dels ”Wonder Woman unbound: The curious history of the world’s most famous heroine” (Chicago Review Press) av seriebokshistorikern Tim Hanley. Där Lepores bok fokuserar på familjen Moulton-Holloway-Byrne bjuder den senare på en mer övergripande blick på den världskända seriehjältinnan, som under mer än sju decennier gått från feministisk förkämpe till slätstruken seriefigur för att så återvända till sina rötter.

Det hela startade år 1911 då den brittiska suffragetten Emmeline Pankhurst, hindrad från att föreläsa på Harvarduniversitets område, i stället höll ett tal i en närliggande danssalong, vilket kom att prägla en av åhörarna, den unge studenten William Moulton Marston, för alltid. Suffragettrörelsen genomsyrade vid denna tidpunkt hela universitetet, där frågan delade studenterna i två läger – ”sufs” och ”antis” – och den brinnande kvinnofrågan gjorde outplånligt intryck inte bara på Marston själv utan också hans kommande skapelse Wonder Woman.

Mot slutet av 1800-talet menade en del antropologer att de kunde se spår av ett tidigt matriarkat i antika lämningar, en tanke som till viss del kom att omfamnas av dåtidens kvinnorörelse, och när Wonder Woman så gör debut i serietidningarna år 1941 är det som invånare på Paradisön, enligt matriarkala normer befolkad enbart av krigskunniga amasonkvinnor. Hennes mor Hippolyta beskriver ön som fri från hat och sjukdomar och dess invånare som både starkare och visare än männen, och ­pekar på hur denna utopi kommer att bestå så länge som kvinnorna inte låter sig tjusas av någon man. Steget över till vårt eget samhälle sker för Wonder Womans del då stridsflygaren Steve Trevor kraschlandar på den lilla ön, och det faller på hennes lott att eskortera honom tillbaka till mänskligheten och där strida för rättvisan.

Wonder Woman på omslaget till Sensation Comics, januari 1942.

Hur kom det sig då att William Moulton Marston debuterade som seriekreatör vid den aktningsvärda åldern av 48 år? Efter en kortlivad juristkarriär samt diverse professors- och lektorstjänster i psykologi, där hans ivriga och inte alltid sanktionerade experimenterande försatte den akademiska karriären i en sakta nedåt­gående spiral, fick Marston i slutet av 20-talet tjänst som konsulterande psykolog för Universal Studios där han fungerade som rådgivare angående psykologisk och känslomässig äkthet i filmbolagets olika manus.

Efter en intervju i tidskriften Family Circle angående debatten om huruvida dåtidens serietidningar var lämpliga för barn – Marston menade att de var det – blev han kontaktad av Charles Gaines, förläggare på serieförlaget All-American Comics, och erbjuden en liknande tjänst i syfte att utveckla serierna i enlighet med dåtidens moraldebatt. Marstons, och uppenbarligen även Elizabeth Holloways, lösning på det hela blev en helt ny kvinnlig superhjälte – en som skulle bryta med dåtidens våldsbetonade manliga seriefigurer och i stället fokusera på konstruktiva lösningar på samhällsproblem.

I nummer åtta av serietidningen Sensation Comics hjälper Wonder Woman en grupp strejkande varuhusanställda att få sina löner fördubblade genom att snärja den stenrika ägaren med sin lasso och hypnotisera henne, och i ett tidigare nummer hade hjältinnan organiserat en demonstration för att protestera mot hutlösa mjölkpriser. Här är inflytandet från Olive Byrne tydligt – Byrnes moster var nämligen den namnkunniga sexualupplysningsaktivisten Margaret Sanger, känd bland annat för kolumnen ”What every girl should know” i den socialistiska tidningen New York Call, där Sanger under tidigt 1910-tal grundligt avhandlade teman som masturbation, könssjukdomar och graviditet. Tillsammans med systern Ethel Byrne, Olive Byrnes mor, öppnande hon 1916 en underjordisk preventivmedelscentral i Brooklyn vilken snart stängdes och fick dem båda arresterade och dömda till fängelsestraff.

Det är inte svårt att spåra inflytanden från kvinnorättsrörelsen i tidiga Wonder Woman-serier – tidningen hade till och med en särskild sektion för ”The wonder women of history”, där historiskt betydelsefulla kvinnor som Jeanne d’Arc och Marie Curie porträtterades i serieform.

Wonder Woman var dock lika mycket en skapelse av William Moulton Marstons psykologiska praktik som av hans suffragettsympatier. Som psykologistudent hade Marston tillgång till Harvards eget psykologiska laboratorium, där han under studieåren genomförde studier i såväl blodtryckets betydelse för mätningen av sanningshalten i människors utsagor som undersökningar av kvinnliga studenters känslomässiga ­reaktioner på att som del av en studen­tikos initiationsrit bli bakbundna och beordrade.

Gal Gadot spelar huvudrollen i den kommande "Wonder Woman"-filmen. Foto: IBL

Föga förvånande är både lögndetektorer och bundna figurer flitigt förekommande i de tidiga Wonder Woman-serierna – Tim Hanley påpekar exempelvis i sin bok att hjältinnan porträtteras som bunden minst en gång per sida i det tionde numret av Wonder Woman. När serieförlaget Sensation Comics började få brev där män uttryckte sin beundran för Wonder Woman-seriernas oförblommerade fetischism, bad förläggaren Max Gaines sin manusförfattare att tona ner seriens bondage-betonade drag. Men William Moulton Marston vägrade – för honom innebar repen och kedjorna något helt annat. I suffragettserier från tidigt 1900-tal porträtterades ofta kvinnor som symboliskt kedjade i bojor, och Wonder Womans frigörelse från dessa i serierna symboliserade för Marston också hennes frigörelse från männens förtryck.

Samtidigt fanns också en annan sida av fixeringen vid rep och kedjor – enligt Marston var hemligheten bakom kvinnors lockelse i själva verket att de tyckte om underkastelse och att bli bundna, en paradox så god som någon vid sidan av serieskaparens brinnande kvinnoengagemang.

När Marston gick bort i sviterna av polio år 1947 engagerade serieförlaget DC Comics den betydligt mer slätstrukne serieförfattaren Robert Kanigher för att fortsätta arbetet med serien. Inom bara något år gick den tidigare så stridbara hjältinnan i allvarliga giftastankar, och på 50-talet ersattes tidningens sektion om betydelsefulla kvinnor av serier om historiska bröllopsklänningar och skönhetsideal.

”Ärligt talat är Wonder Woman i själva verket psykologisk propaganda för den nya sortens kvinna som – enligt mig – borde styra världen”, menade på sin tid Marston. Elizabeth Holloway försökte efter hans död – utan resultat – få tjänsten som redaktör för tidningen Wonder Woman i syfte att kunna fortsätta sin makes livsverk, som i stället med åren kom att fjärma sig från sitt suffragettinspirerade ursprung, även om själva seriefiguren Wonder Woman som sagt fungerade som en stark feministisk symbol under 70-talet. Under 80-talet gjordes ett tillfälligt försök att återgå till Marstons rötter i serieförfattaren George Pérez händer, men snart gestaltades superhjältinnan åter mer sexualiserat än någonsin och med tillfälliga påhopp som allt från rymdpirat till snabbmatsbiträde.

Nästa år är det alltså premiär för ”Wonder Woman” på bioduken. Nyligen tillkännagavs dessutom att även en biografisk film baserad på William Moulton Marstons, Elizabeth Holloways och Olive Byrnes länge dolda historia väntas ha premiär 2017, ”Professor Marston and the wonder women”. Kanske får fler då upp ögonen för Wonder Womans komplexa ursprung som seriehjältinna, ett ursprung som är långt mer sammansatt än vad hennes stjärnbeprydda klädnad och kolorerade seriesidor någonsin låter ana.