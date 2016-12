Med hjälp av västerländska kulturuttryck som rapmusik, mode och sociala medier har IS lyckats ge sken av att kunna erbjuda en lösning på den identitetskris som drabbat andra generationens invandrare i Europa. ”Jihad cool” har till och med lyckats göra döden lockande.

Propagandabild från IS-parad i Raqqa, Syrien. Foto: IBL

”Vi älskar döden mer än ni älskar livet” är en slogan som den så kallade Islamiska ­staten använder sig av i sin propaganda. Det ingår som ett led i terrorgruppens pr-strategi för att locka fler ungdomar till sig, genom att skapa en subkultur där den militanta jihadismen glorifieras och rentav framställs som cool.

Begreppet jihad cool myntades av amerikanska säkerhetsexperter som noterat att nätbaserad ­jihadistpropaganda började bli alltmer sofistikerad i jakten på västerländska ungdomar, som en term för den rekryteringsstrategi som IS använde sig av. Genom denna strategi har IS lyckats skapa en coolhetsfaktor kring den oppositionella underdog-identitet som grott inte minst bland många muslimska minoriteter i Europa.

För att så effektivt som möjligt locka ungdomar i väst har IS valt att använda sig av västerländsk ­populärkultur – rapmusik, livsstilsmagasin, mode, sociala medier. I en av sina mest välgjorda rekryteringsfilmer använder de sig av en mörk mansröst som talar engelska med en cool, självklar och felfri amerikansk accent. Samtidigt som IS förstås för­kastar den västerländska kulturen och framhäver den egna som överlägsen.

Annons X

Jihad cool-kulturen har lyckats kombinera traditionella värderingar om krigarens heder med nya kulturella uttryck som uppfattas som coola. Klädstilen bland europeiska sympatisörer består ofta av en kombination av sneakers, sportkläder, lång­ärmade skjortor i österländsk stil och militärjackor. Stilen reflekterar de olika kulturer som man vänder sig till: en underklassidentitet (”förortsidentitet”) och en mer militant identitet. Samtidigt som det storväxta ”hipsterskägget” blev trendigt bland män i väst, sparade även jihadister ut liknande stora skägg och ibland kan det till och med vara svårt att se den stilmässiga skillnaden dem emellan.

En genomsnittlig IS-rekryt från länder som ­Sverige eller Frankrike är en marginaliserad ung man med utländsk bakgrund. Detta har IS tagit ­fasta på i sin propagandarekryteringsstrategi ­genom att betona gemenskap som en viktig faktor. Jihad cool-kulturen är tydligt utformad efter och närs av den identitetskris som finns bland andra generationens invandrare till Europa.

Många av dessa unga män i Europas utanförskapsområden saknar ett erkännande och en livsuppgift, sociologen Zygmunt Bauman kallar dem för ”wasted lives”, liv som blir ”överflödiga” i våra moderna samhällen. Många av dem genomgår en identitetskris och står mellan ett västerländskt samhälle som inte inkluderar dem och föräldrarnas ursprungssamhälle som inte heller inkluderar dem. I ”Flytande rädsla” (2006) beskriver Bauman detta i termer av att unga muslimer upplever en ”kognitiv dissonans”:

”De är verkligen utsatta för en dubbelbindning: förkastade av sitt ursprungssamhälle för desertering och förräderi och utestängda från sina drömmars samhälle på grund av en påstådd otillräcklighet och oärlighet, eller än värre på grund av perfektionen och den skenbara oklanderligheten i deras förräderi/konvertering. Den kognitiva dissonans som alltid uppstår i en upprivande och plågsam upplevelse av en i grunden irrationell belägenhet som inte medger någon rationell lösning fördubblas i deras fall.”

I IS-propagandan är en central bild att de har skapat en ny kultur där rasism inte existerar och där gemenskapen mellan medlemmarna är hög. IS betonar rättvisa och jämlikhet mellan sina ­medlemmar, så länge de följer lagarna. I verkligheten stämmer detta självfallet inte. Men för att förstå IS lockelse är det nödvändigt att förstå dess pro­pagandamaskineri, som är utformat som ett svar på existentiella behov som att bli sedd och att få vara en del av en gemenskap. Scott Atran, en världsledande IS-expert, går så långt att han kallar IS för en revolution som fyller det vakuum som uppstått ­efter att andra ideologier misslyckats.

Den västerländska förortskultur som dessa ungdomar är en del av kan visserligen också erbjuda en gemenskap, men den saknar visioner och kretsar inte sällan kring kriminalitet. Apropå övergången från kriminalitet till jihadism har den italienske maffiakännaren Roberto Saviano konstaterat (”IS måste mötas som maffian”, SvD 9/4 2016):

”I många kvarter i europeiska städer har huvuddelen av de unga bara en väg framåt: att döda, bli dödad eller tillbringa åratal i fängelse. Och här uppstår kortslutningen. När man beslutar sig för att dö i stället för att hamna i fängelse som sina kamrater; när man beslutar sig för att inte dö i ett gängkrig utan för att döda för att tjäna ett högre syfte och få ett större erkännande; när man beslutar sig för att dö för jihad – om man tar allt detta i beräknande ligger tänkandet hos någon som beslutat sig för självmordsattentat inte så fjärran det hos andra, vars enda kapital är den egna kroppen och för vilka våld enbart är en bytesvara man dagligen handlar med.”

Framgången för jihad cool-kulturen är att man utgått från målgruppens verklighet i utformningen av den. IS talar till ungdomen och säger att i stället för att dö som en simpel kriminell så får du möjligheten att dö för en högre sak och samtidigt få ett erkännande. En ung man som dör exempelvis i ett gängkrig sörjs vanligtvis av de andra i gängmiljön; bland IS-sympatisörer, däremot, är sörjandet efter att en medlem dött i strid inte tillåten – uppmaningen är att inte sörja eftersom den döde nu är en martyr, en hjälte. Inte bara livet utan också döden har fått en mening, och den har gjorts cool.

Den belgiske radikaliseringsforskaren Rik Coolsaet menar att unga belgare som dras in i jihad cool-kulturen har högre självmordssiffror och att de hoppar av skolan i högre utsträckning än andra ungdomar i EU. Vidare menar Coolsaet att många av ungdomarna är deprimerade och känner sig hopplösa. Intervjuer med europeiska återvändare från Syrien visar att ungefär 20 procent av dem hade en diagnostiserad psykisk sjukdom innan de reste iväg. En majoritet av dem kommer ifrån ekonomiskt utsatta områden, och många har en kriminell bakgrund.

Språket inom jihad cool-subkulturen är anpassat till ungdomar tillhörande denna grupp. Uttryck som är populära bland ungdomar används gärna men ges en ny innebörd när de används i krigssyfte. Ett exempel på finner man i följande ”strids­berättelse” av en IS-soldat, som publicerats i en av deras nättidningar:

”Känslan är fantastisk, din tro är hög, du åker från stad till stad, från by till by, och befriar områden från de onda och korrupta grupperingarna, du friger fångar. Den stunden när du och dina bröder chillar i rummet och du hör ett plan komma närmare och du inser att det flyger nära och lågt. Du kollar upp och bomben missar er men landar nära, bröderna går tillbaka till det de gjorde innan, han som vaknade från sömnen går och lägger sig igen, vissa fortsätter att samtala, andra läser koranen, medan en broder som inte brydde sig från början fortfarande inte bryr sig. Dessa stunder är vanliga, de visar att vi inte är rädda för döden.”

Med hjälp av språket levandegör berättelserna stridserfarenheten som ett häftigt äventyr. Även retorik är viktigt för IS; det förekommer uppgifter om att barn som växer upp i IS-kontrollerade områden får undervisning i retorik.

Ett annat propagandamedel som IS an­vänder sig av för att förstärka jihad cool-kulturen är populär religiös vokalmusik, så kallade nashider. IS nashider talar till känslorna och är nästan meditativa, ­deras ”nationalsång” börjar till exempel med att skapa lugn med hjälp av en vacker ­mansröst som sjunger på arabiska för att sedan höja tempot och känslorna genom att införa något som liknar lejonvrål som övergår till ett explosionsljud, senare i sången hörs skott- och marschljud ackompanjerat av den vackra mansrösten, som övergår i en hel manskör. Nashiderna skapar på så sätt en coolhetskänsla, med fokus på de känslomässiga aspekterna. Sångerna beskrivs ofta som beroendeframkallande och spelas flitigt i rekrytringsfilmer och i miljöer där IS-sympatisörer vistas. De kan vara lugnande, vemodiga och berättande, men också mer intensiva stridskall.

Med hjälp av ett pragmatiskt förhållningssätt ­använder sig IS som sagt av det coola som finns i västerländsk ungdomskultur, samtidigt som värderingarna byts ut så att mottagaren av propagandan börjar uppfatta döden som eftersträvansvärd.

Utgående från ett socialpsykologiskt perspektiv menar Zygmunt Bauman att avsaknaden av politiska lösningar, ideologier och sammanhållningar gör att vi i våra moderna samhällen drabbas av en existentiell ångest som i grunden beror på en rädsla för döden, eftersom vi till stor del förnekar den och inte talar om den.

IS drar i sin tur nytta av vår rädsla för döden, både bland potentiella rekryter och genom att göra människor rädda för terrordåd. Rekryterna gör sig av med den existentiella dödsångesten genom att hylla och omfamna döden. Vad många som har analyserat jihad cool-kulturen har missat är att denna kulturs största framgång är att den med hjälp av en effektfull subkultur har lyckats omprofilera döden bland ungdomar till ett coolt fenomen. Kanske vore införandet av livskunskap en väg att gå för att förhindra de subkulturella lockelserna i de extrema ideologierna?