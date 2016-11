Studie: Därför får du henne inte ur huvudet

Kylie Minogue. Foto: Tony Avelar/AP

De brukar kallas earworms, eller "öronmaskar" på svenska – de där låtarna eller musikslingorna som liksom vägrar sluta ljuda i huvudet. Och de verkar ha en del gemensamma nämnare som gör den här effekten möjlig. Att det är en låt som spelas ofta på radio och ligger på topplistorna är en fördel, men det är inte den enda faktorn visar en studie som brittiska och tyska forskare gjort.

När forskarna analyserade melodier som lätt fastnar kunde de till exempel se att dessa ofta går i snabbare tempo. De brukar också ha en ganska ordinär och vanlig melodi som liksom ramar in låten. Som exempel nämner forskarna inledningen på "Moves like jagger" av Maroon 5 som har en melodiuppbyggnad vilken påminner om "Blinka lilla stjärna" – först går de uppåt på tonskalan för att därefter vända ner. Många barnvisor följer det här mönstret, som gör dem lätta för barn att komma ihåg.

Men det räcker inte med en enkel melodi. Låten måste också ha ett udda inslag, som sticker ut och som du inte hade väntat dig att höra. Exempel på det kan vara gitarriffet i början på Deep Purples "Smoke on the water" eller kören i Lady Gagas "Bad romance".

Den sistnämnda verkar för övrigt regera när det kommer till att skapa öronmaskar. När forskarna frågade 3 000 personer vilka låtar som oftast fastnar hos dem kom tre av Lady Gagas hits på listan över de nio "värsta". Tidigare nämnda "Can't get you out of my head" kom tvåa på listan.

"Våra fynd visar att man till viss del skulle kunna förutsäga vilka låtar som fastnar, baserat på vad melodin innehåller. Det här skulle kunna hjälpa blivande låtskrivare eller reklammakare som vill skapa en jingel som finns kvar i människors medvetande i dagar eller månader", skriver studiens huvudförfattare Kelly Jakubowski vid Durhams universitet i ett pressmeddelande.

Studien publiceras i tidskriften Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.