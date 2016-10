Strindbergs målning kan bli den dyraste någonsin

August Strindberg, Inferno (1901), oil on canvas. 100 x 70 cm. Utgångspris: 3 000 000 – 5 000 000 dollar. Foto: CF Hill

August Strindbergs målning Inferno kan bli den dyraste svenska målningen någonsin på auktion när den säljs via auktionshuset Christie’s i New York i november. Nuvarande rekord innehas av Anders Zorns Sommarnöje (1886), som såldes via Stockholms Auktionsverk för 26 miljoner kronor 2010. Den slog då det tidigare rekordet från en annan Strindbergmålning, Underlandet, som 1990 gick under klubban för 22,6 miljoner kronor.

Målningen färdigställdes 1901, fyra år efter att boken med samma namn gavs ut. I boken beskriver Strindberg sin psykiska kris mellan 1894–1896, men målningen sägs beskriva det 40 dagar långa inferno han genomled efter det första uppbrottet med hustrun Harriet Bosse.

Strindbergs måleri har genom åren betraktats som såväl oskolat och obehärskat som banbrytande och genialt. Men även bland de mer tveksamma kritikerna, däribland konstkritikern Georg Nordensvan (verksam under slutet av 1800-, början av 1900-talet), fanns en respekt för Strindbergs konstnärliga driv och ”äkta konstnärsanda”. Hans målningssätt beskrivs som personligt improviserat, men kategoriserades senare under expressionism, eller abstrakt expressionism.

Inferno var från början en gåva från Strindberg till dåvarande chefen på Nationalmuseum Richard Berg. Under 60- och 70-talet var målningen deponerad på Moderna Museet, men sedan 1992 har den varit i privat ägo. Verket har dock visats flera gånger, senast i en omfattande presentation på Tate Modern i London 2005, samt i samband med hundraårsminnet av Strindbergs död på Bukowskis i Stockholm 2012.

Försäljningen sker den 16 november på Christie´s New York Impressionist & Modern Art Evening Sale. Försäljningen sker i samarbete med Stockholmsbaserade CFHILL.