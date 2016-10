”Strindberg är Sveriges främste konstnär”

Konstliv Satsningen stöds av Stockholms Auktionsverk. SvD sätter fokus på konst- och designscenen: intressanta konstnärskap, verk, händelser och tendenser, samt konstmarknaden och dess aktörer. Läs mer i ämnet Läs mer i ämnet Konstliv

August Strindberg, ”Jag är en djefla man som kan många konster”, gav sällan sina målningar en titel. Författaren målade i tre intensiva perioder under 1870- och 1890-talen samt under 1900-talets första år, alltid under djupa personliga kriser.

Målningen som senare fått namnet ”Inferno” av konstvetaren Göran Söderström, som gav ut boken ”Strindbergs måleri” 1972, sägs beskriva det 40 dagar långa inferno han genomled efter det första uppbrottet med hustrun Harriet Bosse. Den färdigställdes 1901, fyra år efter att boken med samma namn gavs ut. I boken beskriver Strindberg sin psykiska kris mellan 1894–1896.

– Han var Sveriges främste konstnär, säger Anna-Karin Pusic på CF Hill Artspace, som visade målningen.

– Det här var ett sätt att måla som han var helt ensam om vid den här tiden,

Inferno” har varit deponerad på Moderna museet, men visades på CF Hill Artspace i Stockholm i en snabb glimt den 24–26 oktober. Som av en tanke sammanfaller visning och auktion av ”Inferno” i Stockholm och New York med med en stor utställning som omfattar de flesta av Strindbergs 120 målningar - utom just ”Inferno”. ”De la mer au Cosmos på Musée Cantonal i schweiziska Lausanne, ett sällsynt tillfälle att se så många av Strindbergs verk samtidigt, recenseras på SvD:s kultursidor under november .