Strid ström till vallokalerna i liberala fästet New York

Clintonväljaren Barbara Klein. Foto: Ola Torkelsson

NEW YORK. Ett strålande brittsommarväder med närmare 20 graders värme underlättade för miljoner New York-bor att ta sig till vallokalerna på tisdagen. Vid morgonen var det en strid ström in och ut ifrån en vallokal i ett bibliotek på 53:e gatan innan folk började jobba.

– Det var lätt att välja i år, jag bestämde mig redan 2008 när Hillary Clinton förlorade nomineringen till Barack Obama, säger Barbara Klein till SvD på trottoaren utanför.

– Hon är en hederlig kandidat och hon har planer för hur saker och ting ska göras.

En annan väljare, Peter, dömer ut den infekterade och bittra striden mellan Hillary Clinton och Donald Trump som ett ”fiasko”.

– Hela den politiska diskussionen inför valet har varit ett fiasko och ett skämt, säger han.

Han tror att sexism ligger bakom mycket av motståndet mot den före detta utrikesministern och menar att republikaner och andra Hillarykritiker använder olika sorters kritik mot henne för att dölja att de egentligen inte vill ha en kvinnlig president.

– Ingen människa bryr sig om hennes epostskandal, säger Peter som inte vill uppge sitt efternamn.

Ett par gator norrut hade polisen spärrat av trottoaren närmast entrén till Trump Tower med sopbilar och kravallstaket. Mitt emot Donald Trumps bostad och kampanjhögkvarter samlades turister och journalister ihop med ett fåtal Trumpsupportrar som hade fullt upp med att hinna posera för selfies och ge intervjuer.

När Donald Trump själv nedsteg till markplanet för att själv gå och rösta vid en skola i närheten möttes han av burop.

Och somliga Trumpväljare valde att inte skylta med sitt val för president i det liberala fästet New York. En man med ”Make America Great Again”-keps som gick in i vallokalen på 53:e gatan kom ut efter att ha röstat, men nu utan keps. Han svarade inte på någon fråga från SvD och försvann snabbt från platsen.

Men Muktar Vismnov, som kommer från Tjeckien, visar stolt upp sin Trumpkeps och säger att han röstar på Trump bland annat för immigrationspolitikens skull.

– Jag brukade bo i Europa förut och vi hade en massa problem. Jag kommer från Tjeckien och det kommer en massa immigranter dit. Mina släktingars fastighetsrörelse går inte bra eftersom priserna faller av alla immigranter, säger han till SvD.

En halvtimmes taxiresa norrut i Harlem på norra Manhattan var det däremot så gott som omöjligt att hitta någon Trumpsupporter. Besök vid tre vallokaler mellan 112:e och 118:e gatan genererade enbart Clintonsupportrar.

Paul Kingsberry, som röstade i vallokalen i midtown Manhattan på morgonen, berättar dock att han just lagt sin röst på Libertarianernas kandidat Gary Johnson.

– Han är den mest principfasta och konservativa kandidaten. Men jag röstar på Libertarianerna även som ett ställningstagande, vi behöver bryta upp det här tvåpartisystemet, säger Kingsberry till SvD.