Måste man vara på plats för att få ett grepp om främmande länder? Inte alls, menar Pierre Bayard i sin bok om fördelarna med att läsa i stället för att resa: det kan leda mer vilse att besöka ett ställe och skapa sig en fast uppfattning utan att ha sett hela bilden.

Pierre Bayard. Foto: Erwin Elsner/IBL

Det fanns en tid då det var tillräckligt att ha besökt ett fjärran land för att skriva en bok om färden. Men nu när också det långväga resandet har blivit massturism, när internet ­rymmer laviner av information och Googles Street view är tillgänglig för tusentals städer, då ställs det andra krav. Den som vill ägna sig åt reseskildringar bör göra perspektivet snävare, kanske välja en ovanlig, överraskande eller livsfarlig vinkel. Och sannolikt har det mesta redan avhandlats under gång via mejl, Skype och sociala medier.

Att skriva om främmande platser reser en del prob­lem. Skildringen ska leva upp till förväntningar på fakta och relevans, och samtidigt underhålla och överraska. För den tillfällige besökaren i fjärran ­miljöer är missförstånd närmast oundvikliga, emellanåt kanske till och med avsiktliga för effektens skull. Det ovanliga och exotiska drar till sig resenärens uppmärksamhet, och det ligger ständigt nära till hands att uppfatta det avvikande som norm, om inte annat för att det ger relief åt skildringen. Rese­berättelsen får ju drag av fiktion redan genom att ur­valet av vad som beskrivs är så begränsat och subjektivt. Somliga drar sig inte för att skarva eller fabulera för att få flyt i framställningen, och vad som är självupplevt eller läsefrukter är inte alltid lätt att säga.

En reseskildring blir också porträtt av resenären, det är oundvikligt att åtminstone delar av ens egna kulturella raster och erfarenheter läggs ovanpå det främmande.

Annons X

På 70-talet försökte Gunnar Elveson i sin aldrig avslutade doktorsavhandling ”Reportaget som genre” ge en definition av vad ett reportage är, och skrev att det rör sig om ”en redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och bygger på iakttagarens egna direkta upplevelser registrerade inom ganska kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och plats väl preciserade”.

I sådana sammanhang kommer inte sällan kravet på ”objektivitet” in, men som alla skildringar baserade på ett subjektivt urval ur ett myller av möjligheter är relevans och allsidighet mer realistiska krav på en reportagetext.

Personlig närvaro framhålls ofta som en förutsättning, men så kallade litterära reportage byggs inte sällan på dramatiserade rekonstruktioner och blir liksom många filmer ”baserade på verkliga händelser”. Andra- och tredjehandsinformation ­fogas in i skildringen som vore det upplevt. Författaren gör anspråk på att veta vad personer kände och tänkte, för dramaturgins skull snarare än för verklighetsredovisningens.

Genom böcker som ”Fotbollskriget” och ”Ebenholts” blev den polske världsreportern Ryszard Kapuściński något av en husgud för många journalister. I sitt skrivande blandade han minnen, resonemang, associationer och konkreta händelser. Kapuściński citerade gärna socialantropologen Bronislaw Malinowski som ansåg att man för att bedöma något måste vara på plats.

Men i sin biografi över Kapuściński som utkom efter reporterns död 2007 framförde Artur Domosławski beskyllningar om falsarier och självförsköning. Det blev något av en kulturskandal, men reporterns försvarare hävdade bland annat att själva beteckningen ”det litterära reportaget” signalerar en viss frihet i förhållande till fakta.

Det är något som den franske litteraturprofessorn och psykoanalytikern Pierre Bayard nog skulle hålla med om. Han hävdar att det inte ens är nödvändigt att ha besökt en plats för att uttala sig om den. Tvärtom kan det leda mer vilse att verkligen ha varit där och tro sig besitta stabila sanningar efter att bara ha sett detaljer i stället för hela bilden. Man kan läsa sig till större kunskap utan att lämna hemmets vrå.

Bayard väckte uppmärksamhet för ett tiotal år sedan med den provocerande boken ”Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?” (Hur man pratar om böcker som man inte har läst), där han bland annat förde fram tanken att det i vissa sammanhang kan vara bättre att inte ha läst ett verk man ska fälla omdömen om, utan att i stället ta andra vägar till insikterna. Han sade sig anse att diskussionen om verket kan vara väl så intressant som analysen av själva texten. Det för tanken till det Italo Calvino yttrade om ”beslutet att äntligen läsa de böcker vi alltid låtsas ha läst”.

Häromåret återkom Bayard med ”Comment parler des lieux où l’on n’a pas été?” – Hur man pratar om platser man inte besökt – som nyss kommit i engelsk översättning: ”How to talk about places you’ve ­never been. On the importance of armchair travel” (övers: Michele Hutchison; Bloomsbury). Här hävdar han att den som stannar hemma och läser om främmande platser kan vara en bättre bedömare än den som gör sig omaket att ge sig ut på strapatsrika resor. Han citerar Baudelaire – ”bitter är den kunskap som vunnits genom resande” – och hävdar att det inte finns något som talar för att fysisk närvaro på en främmande plats skulle ge större kunskaper än att betrakta den på håll genom litteraturen.

Här finns ett släktskap med den brittiske ”populärfilosofen” Alain de Botton som i sin bok ”Om konsten att resa” (2002) läser sig till väsentligheter i resandets konst. de Botton har inte överraskande också skrivit förordet till nyutgåvan av Xavier de Maistres ”Resa i mitt rum” från 1794, där författaren driver med tidens reseskildringar.

Bayard ger ett antal exempel på reserapportörer som inte ansett sig behöva vara på plats för att upplysa omvärlden om främmande länder. Han fäster tilltro till forskare som hävdar att Marco Polo sanno­likt aldrig levde i Kina, utan att den store upptäcktsresanden förmodligen inte kom längre än till Konstantinopel, kanske lämnade han inte ens ­Venedig. Tysken Karl May blev känd för sina inträngande skildringar av den amerikanska västern och indiankulturen utan att ha satt sin fot där. Den Martiniquefödde författaren Édouard Glissant ville sent i livet skriva en bok om Påskön, men som hans hälsa satte stopp för en sådan långresa, sände han sin hustru som rapportör och skrev utifrån hennes iakttagelser. Antropologen Margaret Mead befann sig verkligen på Samoa i Stilla havet, men blev sannolikt avsiktligt vilseledd av sina studieobjekt när hon skulle beskriva öbornas fria sexualsyn. Ändå kom hennes rön till nytta då resultatet vädjade till publikens drömmar och romantiska föreställningar om Polynesien, och bidrog till en öppnare debatt i vår del av världen.

Bayard försvarar till och med journalisten Jayson Blair som 2003 i New York Times skrev reportage och intervjuer från olika håll i USA utan att lämna sin lägenhet i Brooklyn. Han brast visserligen i journalistisk moral, men Bayard säger sig inte vara övertygad om att hans alster på grund av det höll lägre kvalitet än de annars skulle ha gjort. Blair blandade noggrann research med fria fantasier, vilket han senare beskrev i boken ”Burning down my masters’ house” (2004). Bayard understryker – på allvar eller inte? – att man inte bör jämställa eller sammanblanda psykologisk närvaro med fysisk. Den senare är inte garanti för någonting.

Med lätt hand men ibland med närmast parodiskt tungfotad akademiker- och psykoanalysjargong resonerar Bayard kring sådana ställningstaganden. Han tycks vara ute efter att roa och provocera i samma mån som han vill få ­läsaren att reflektera. Så här kan det låta: ”Att ha tillgång till jaget möjliggör för dig att låta den Andre resa och att arrangera ett möte mellan inre landskap – ett möte och ett delat inre landskap där det undermedvetna tar upp en dialog med den Andre för att etablera en symbolisk, delad plats där var och en söker återskapa sig själv, liksom i ett tillfredsställande romantiskt förhållande.”

Kanske spelar det då ingen roll om platsen alls existerar, så länge man återskapar sig själv, vad det nu kan tänkas innebära. I sammanhanget kan man komma att tänka på en bok som ”Phantom islands of the Atlantic. The legends of seven lands that ­never were” (1996). I den berättar Donald S Johnson om öar som beskrivits av hemvändande sjömän och ritats in på kartor, och alltså i mångas medvetande varit lika verkliga som Teneriffa eller Madeira, men som i själva verket bara hade myter, misstag eller lögner som grund.

Emellanåt framstår Bayards text som närmast studentikos, med somliga bildades eller åtminstone utbildades svåruthärdliga von oben-blinkningar och ordvändningar riktade bara till de invigda. Han sällar sig till gruppen av akademiker som mysande i övertygelse om sin egen förträfflighet och formuleringskonst använder ironin och driften som ett förenande kitt. Som en recensent skrev om boken – det här kan vara underhållande konversation vid ett cocktailparty på vänstra stranden i Paris, men var är substansen?

Ändå sätter Bayard fingret på åtskilliga ömma punkter när det gäller vårt resande och hur vi skildrar det avlägsna och främmande. Om man som jag har skrivit mängder av resereportage och dessutom varit redaktör för en resetidskrift, är bokens resonemang både intressanta och oroväckande när man rensat bort de mest halsbrytande turneringarna. Hur vederhäftiga är de beskrivningar man har levererat efter att ha läst på och sedan besökt ett land ett par veckor? Jag har själv varit med om att publicera sådant som visat sig icke upplevt, bland annat en omfattande guide till Prag, vilken skribenten visade sig ha knåpat ihop hemma på kammaren. Det skulle ha varit en utmärkt guide om det inte vore för att han använt sig av förlegade förlagor som gjorde bluffen uppenbar för var och en som nyligen besökt staden.

Bayard tycks mena att det väsentligaste för en reseskildrare är att få läsarna att resa, men att det inte är av så stor betydelse om berättaren själv har varit på plats så länge hon eller han har varit flitig i läs­fåtöljen. Och hur som helst heter det ju att varje resa har ett mål som den resande inte känner till.