”Straffskatt hotar tusentals jobb”

För ett vanligt sparbankskontor ute i landet motsvarar exempelvis den extra löneskatten två tjänster.

Väl fungerande banker och finansieringssystem bidrar till utveckling och sysselsättning i samhället. Alla – privat­personer, företag, kommuner och staten – är beroende av att bank­systemet fungerar. Bankerna och ­deras anställda förmedlar betalningar och hanterar olika typer av risker, men till största delen handlar bankers verksamhet om att ta emot sparande och erbjuda lån och annan finansiering till hushåll och företag. Därför utgör bankerna en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Totalt svarar finansindustrin för 4,7 procent av Sveriges totala BNP. Finanssektorn är också en stor arbetsgivare som i dag sysselsätter omkring 85 000 personer i ungefär 5 000 företag.

I maj 2015 tillsatte regeringen en utredning om en skatt på finanssektorn (dir. 2015:51). Utgångspunkten är att den finansiella sektorn skulle ha en skatte­fördel jämfört med andra företag i och med att finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatt. Detta leder tanken fel. De som i första hand gynnas av ­dagens momsbefrielse är hushållen, som i egenskap av kunder slipper betala mervärdesskatt. Bankernas företagskunder missgynnas däremot av moms­undantaget eftersom de får extra kostnader till följd av att banker inte får dra av den ingående momsen.

Under hösten väntas utredaren presentera sitt förslag, i form av en ny särskild skatt på anställda inom bank- och finansbranschen. Enligt signaler från utredaren kommer man i slutbetänkandet att lägga fram ett förslag på en ny skatt på 15 procent av lönesumman för företag som producerar finansiella tjänster. En sådan extra löne­skatt vore förödande och skulle slå direkt mot jobben. Enligt färska beräkningar som konsultföretaget Copen­hagen Economics har tagit fram på uppdrag av Svenska Bankföreningen och som offentliggörs i dag kan upp till 16 000 jobb i finanssektorn, varav 7 200 i bankerna, för­svinna som en följd av skatten.

En viktig utgångspunkt för skattesystemet är att skatter ska utformas så att de inte leder till konkurrenssnedvridning mellan olika branscher eller olika marknader. Men med utredningens förslag skulle denna princip åsidosättas. Om förslaget om en extra löneskatt på anställda i bank-, finans- och försäkringsbranschen genomförs, kommer en hel bransch att särbeskattas.

Bankföreningen, Finansförbundet och Spar­bankernas Riksförbund är starkt kritiska till förslaget som inte kan uppfattas som något annat än en direkt straffskatt på jobben i vår sektor. Det är inte rimligt att en hel yrkesgrupps arbeten ska beskattas väsentligt hårdare än andras och vi anser att en extra löneskatt är skadlig av flera skäl.

För det första blir jobben färre genom rationaliseringar och digitalisering. Enligt undersökningen från Copenhagen Economics skulle bankerna, som en följd av skatten, välja att ersätta befintliga jobb med it- och andra tekniklösningar för att få ner arbets­krafts­kostnaderna. Om man utgår ifrån en genomsnittslön för en bankanställd på 35 000 kronor per månad så skulle en extra löneskatt innebära ökade lönekostnader på drygt 60 000 kronor per år jämfört med i dag. En extra löneskatt syns ­direkt på raden personalkostnader och leder utan tvekan till neddrag­ningar av antalet anställda.

För det andra skulle en löneskatt leda till att verksamheter i stället förläggs utomlands i länder med lägre lönekostnader, exempelvis i de baltiska länderna, och där finansiella tjänster inte straffbeskattas. Enligt Copenhagen Economics leder löneskatten till att bankerna i första hand flyttar bort back office-funktioner från Sverige, men skatten kommer även att öka trycket på att flytta själva produktionen av vissa finansiella tjänster utomlands. När jobben en gång flyttats utanför Sverige kommer de förmodligen aldrig tillbaka.

För det tredje slår löneskatten extra hårt mot ­mindre bankkontor på landsbygden. Ett bankkontor med tio anställda skulle behöva minska personalen med en anställd för att kompensera för den kostnadsökning som den extra löneskatten skulle innebära. För ett vanligt sparbankskontor ute i landet mot­svarar exempel­vis den extra löneskatten två tjänster. Om bankkontoren ute i landet blir tvungna att skära ner på personal kommer servicen för kunderna – hushåll och företag – att försämras. Inte minst påverkar detta möjligheten att göra lokala kreditprövningar. Införandet av en extra löneskatt skulle också accelerera den underliggande utvecklingen av både sammanslagningar och indragningar av mindre bankkontor på landsbygden. Sparbankernas Riksförbund företräder 59 medlemsbanker och 13 sparbanks­stiftelser runtom i landet och sammanlagt syssel­sätter vi i den svenska banksektorn omkring 40 000 personer med cirka 1 600 kontor över hela Sverige.

I direktiven till utredningen framgår det att ut­redaren ska hämta vägledning från den danska löne­skatten. I Danmark har staten de senaste 25 år tagit ut en så kallad lønsumsafgift av alla företag som tillhanda­håller momsfria tjänster. Enligt danska beräk­ningar har sysselsättningen hittills minskat med cirka 4 ­procent i finanssektorn till följd av skatten. En liknande utveckling har vi inte råd med i Sverige. Färre jobb minskar dessutom skattebasen för en löneskatt, ­basen för statlig och kommunal inkomst­skatt och intäkterna från de sedvanliga arbets­givar­avgifterna. För varje 1 000 bankjobb som försvinner i Sverige försvinner i storleksordningen 250 miljoner kronor i uteblivna inkomstskatter och arbetsgivaravgifter.

Att särbeskatta bort tusentals jobb är en djupt oförnuftig politik. Vi uppmanar därför finansministern att lyssna till branschen och inte genomföra utredningens förslag om en straffskatt på jobben i bank och finans.

Hans Lindberg

vd Svenska Bankföreningen

Ewa Andersen

vd Sparbankernas Riksförbund

Ulrika Boëthius

ordförande Finansförbundet