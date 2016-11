Straffades för förolämpning om blöt trasa

Nigel Farage och den blöta trasan

Nigel Farage. Foto: AP

De enda jag vill be om ursäkt till är lägre banktjänstemän världen över.

Nigel Farage, EU-parlamentarikern och före detta partiledare för det brittiska främlingsfientliga och EU-kritiska partiet UKIP, gjorde sig berömd utanför Bryssel i februari 2010. I ett anförande till sina kollegor i kammaren i Bryssel sade han att Herman Van Rompuy, den dåvarande ordföranden för Europeiska rådet, såg ut som en blöt trasa och hade utstrålning som en lägre banktjänsteman. Van Rompuy satt själv i salen under tiraden. Farage vägrade senare att be om ursäkt och straffades av EU-parlamentets talman, som drog in tio av brittens dagtraktamenten, alltså cirka 30 000 kronor. ­

– De enda jag vill be om ursäkt till är lägre banktjänstemän världen över, sade Farage.