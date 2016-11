Stort stöd till Clinton på Hollywoodgala

Natalie Portman. Foto: Chris Pizzello/TT

– Vi har chansen att stoppa en komedi från att förvandlas till en tragedi. Rösta på Hillary, sade skådespelaren Robert De Niro.

Värden James Corden sågade också Trump:

– Det här året kom "Star wars" tillbaka med en kvinna i huvudrollen. De gjorde om "Ghostbusters" med kvinnliga skådespelare. Och jag ber till gud att Clintons presidentår ska komma tillbaka med en kvinna i huvudrollen, sade han.

Komikern och skådespelaren Eddie Murphy fick ta emot kvällens hederspris under stående ovationer. Bland andra som prisades fanns Tom Hanks, Hugh Grant, Nicole Kidman och Natalie Portman. Leonardo DiCaprio och regissören Fisher Stevens vann för dokumentären "Before the flood", som tar upp klimatfrågan.

– Att inte tro på klimatförändringar är som att inte tro på gravitationen, sade DiCaprio i sitt tal.