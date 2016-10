”Hade IS vetat vad jag gjorde hade de dödat mig”

I brist på tält har man delat upp familjerna. Kvinnor och barn får bo på skolan medan männen bor i moskén. Foto: David Pratt

MOSUL Ljudet av sorlet av skrikande och skrattande barn strömmar emot oss när vi går in i skolan. Det ligger madrasser utlagda på stengolvet längs korridoren. En ung kvinna klädd helt i svart halvligger på en madrass. Hon håller en liten bebis tryckt mot sin axel. Spädbarnet kan inte vara mer än några månader gammalt. Med svag röst berättar mamman att de anlänt till lägret bara någon timme innan efter att ha vandrat till fots i flera timmar:

– Jag är ledsen men jag har en hemsk huvudvärk, så jag orkar inte prata med er, säger hon samtidigt som hon ömt kramar den lilla bebisens dockliknande hand.

– Den stora utmaningen för oss är utrymme. Varje dag kommer det nya familjer. Bara de tre sista dagarna har det kommit 50 familjer, det rör sig om 300 personer, förklarar Ahmed Abdo på Barzani Charity Foundation, ansvarig för flyktinglägret Dibaga sydost om Mosul.

För att kunna ta emot de runt 31 000 internflyktingar som sökt sig hit har man tvingats placera männen i moskén och kvinnor och barn i skolan. De flesta här kommer från närliggande byar och har antingen flytt undan stridigheterna eller från IS.

Ahmed Abdo från Barzani Charity Foundation ansvarar för driften av lägret. "Vi är en humanitär biståndsorganisation. Vi kan inte avvisa någon flykting, utan får sänka vår standard istället". Foto: David Pratt

FN:s internationella organisationer förutspår att när striderna når själva Mosul kan det komma ytterligare cirka en miljon flyktingar till irakiska Kurdistan. Abdo kan inte förstå varför det inte har gjorts några förberedelser för att ta emot den stora flyktingströmmen med tanke på att man sedan länge varit medveten om problemet. Han, som är ansvarig för lägret, kan snart komma att känna av konsekvenserna av den dåliga framförhållningen när slutstriden om Mosul inleds.

– Vi är en humanitär biståndsorganisation. Vi kan inte avvisa någon flykting, utan får sänka vår standard istället. Nu får sex personer dela boende. Men i framtiden får 10 personer dela boende, konstaterar Abdo.

Vi har blivit flyktingar för att vi är hungriga. Priserna har stigit så mycket att vi inte har råd att köpa mat.

Vi fortsätter genom korridoren och tar oss ut på baksidan av skolan, där det finns en öppen gård, hälften så stor som fotbollsplan. Barn springer fram och tillbaka. Några små flickor i färgglada kläder kastar en liten boll till varandra. Kvinnor står och tvättar kläder i färgglada plasthinkar bredvid tre stora blåa vattentankar. Direkt på stengolvet, under ett överhängande tak, sitter kvinnor uppdelade i små grupper. De äter kex och dricker juice. Några av dem har anlänt samma dag. Tröttheten och oron avspeglar sig tydligt i deras ansikten. Många är klädda i svart.

Ytterligare en miljon flyktingar kan komma till det irakiska Kurdistan enligt prognoser. Det oroar Abdo. Foto: David Pratt

En av kvinnorna sitter och blossar frenetiskt på en cigarett. Hennes grupp har bara varit i lägret ett par timmar. Hon kallar sig Umm Mohammed men namnet på byn vill hon inte säga, bara att den ligger i Nineveprovinsen. Hon har fyra barn. De hade gått till fots i sex timmar när Peshmerga plockade upp dem och gav dem skjuts till lägret i Dibaga. De flyr inte undan kriget, de flyr undan konsekvenserna av det.

– Vi har blivit flyktingar för att vi är hungriga. Priserna har stigit så mycket att vi inte har råd att köpa mat. Nu vill vi ha mat och ett tält, förklarar hon.

Aida Saleh, som är 50 år gammal, sitter med två av sina barnbarn, Mohammed, 7 år och Ahmed, 4 år. Männen i familjen befinner sig någon annanstans, troligtvis förhörs de i en speciell byggnad där man undersöker deras identitet för att förhindra att krigare från IS lyckas infiltrera lägret. Rädslan för att några terrorister ska ta sig in bland flyktingarna har blivit större på sistone. Sedan det uppstod misstankar om att några av de som deltog i terroristattacken i Kirkuk tagit sig in i staden som flyktingar har vaksamheten ökat.

Aida Saleh och hennes barbarn Mohammed. De har gått till fots i timmar och vilar upp sig i lägret. Männen i familjen är någon annanstans. Troligen i ett förhörsrum.

Hemin Hawrami, KDP:s internationella sekreterare, skräder inte orden när SvD träffar honom i Arbil för att tala om flyktingfrågan och den närmare miljonen internflyktingar som förväntas komma från Mosul.

– Vi kommer att behöva 248 miljoner amerikanska dollar för att kunna bygga fler flyktingläger. Vi behöver nio läger men vi har bara tre stycken, konstaterar han.

Han hoppas att internationella samfundet ska ta sitt ansvar och hjälpa till.

De kom runt midnatt och ropade mitt namn. De drog mig ur sängen och band för mina ögon och bakband mina händer.

I Dibaga kan man tydligt se behovet. I moskén som ligger i anslutning till skolan där männen bor träffar vi några internflyktingar som kommit från Hawija. En av dem, ”Omar”, vill inte uppge sitt riktiga namn eftersom hans familj fortfarande är kvar i staden som kontrolleras av Islamska staten. ”Omar” kom hit för två veckor sedan. Han är i 20-årsåldern och väldigt smal, i det närmaste utmärglad.

– Titta, utbrister han och pekar på den lilla moskén:

– Vi har inga sängar, inga filtar. Jag sover i den här skinnjackan, säger han och visar hur han brukar bre den över sig när han ska sova.

På grund av platsbrist i moskén får inte alla män plats. Många tvingas sova utomhus under bar himmel. På nätterna kryper temperaturerna ner under tio grader. Foto: David Pratt

Han visar oss runt i moskén där det ligger män i rader på golvet och vilar sig. Det finns inga madrasser på golvet, bara bönemattorna. Men de som sover här har ändå tur. För det finns inte utrymme för alla här inne, utan många tvingas sova ute under bar himmel.

– De kom runt midnatt och ropade mitt namn. De drog mig ur sängen och band för mina ögon och bakband mina händer. Sedan fördes jag till en annan plats och slängdes i fängelse, berättar ”Omar” om hur det gick till när IS-krigare arresterade honom i hans hem.

31 000 flyktingar bor i lägret som redan är överbelamrat. Foto: David Pratt

Han berättar om hur han misshandlades, torterades och såg människor avrättas. För honom var det fjärde gången han arresterades av IS. En gång var det för att han hade rökt cigaretter. En annan gång var det för att han hade klippt håret och rakat av sig skägget. Den gången anklagades han för att samarbeta med irakiska armén eftersom han såg ut som en soldat med kortklippt hår och skägg. Sista gången arresterades han för att han sålde cigaretter. Han fick böta 200 amerikanska dollar. Dessutom tog de hans TV och satellitmottagare och hotade med att ta hans id-kort om han fortsatte att sälja cigaretter.

Det paradoxala var att de inte kände till att han faktiskt spionerade åt irakiska militären. Han har släktingar som är officerare, en är kapten i staden Qayyara och en annan underofficer i Bagdad.

– Jag brukade ringa och rapportera om lämpliga bombmål som sedan också bombades av flyget. Hade dom (IS) vetat att jag sysslade med det hade dom dödat mig, säger han.

Kvinnorna och barnen får bo i skolan medan männen har placerats i moskén. Foto: David Pratt

Fyra dagar efter att han släppts började han undersöka möjligheterna att fly ifrån Hawija. ”Omar” fick ett nummer till en smugglare som han ringde på eftermiddagen. En timme senare blev han uppringd och anvisad att gå till en plats där en konvoj skulle utgå ifrån senare den natten.

– Jag fick lämna min mamma, som har cancer, min pappa och mina fem syskon eftersom jag inte hade pengar att betala smugglaren så att de kunde följa med och min mamma kan inte förflytta sig långa sträckor på grund av sin sjukdom, berättar han sorgset.

I natt kommer han att få sova ute eftersom det inte finns någon plats i moskén. Det kommer inte bli mycket sömn eftersom temperaturen kryper ner mot 8-9 grader på nätterna.

Inom kort kommer väntas det också regn och ännu lägre temperaturer. Risken är att väderomslaget kommer att sammanfalla med slaget om Mosul och den ökning av internflyktingar det kommer att medföra. Då rör det sig inte längre om en flyktingkris utan om en flyktingkatastrof.

Text: Urban Hamid Foto: David Pratt

Foto: David Pratt

Fakta: Enligt FN finns det runt 3.2 miljoner internflyktingar i Irak.

I irakiska Kurdistan finns det runt 1,8 miljoner internflyktingar.

FN förutspår att slaget mot Mosul kan leda till att upp till en miljon söker sig till irakiska Kurdistan.

Barzani Charity Foundation är en kurdisk icke-statlig,ideell organisation som har till uppgift att hjälpa sämre bemedlade, internflyktingar, flyktingar men också att verka för utbildning.

KDP: Kurdistan Democratic Party, det största partiet i irakiska Kurdistan som leds av Masoud Barzani, son till Mustafa Barzani som var rörelsens ledare fram till sin död 1979 (från början var det en nationell befrielserörelse).

KRG: förkortning för Kurdistan's Regional Government, vilket är irakiska Kurdistans regionala regering. Tillkom 1991 som en autonom kurdisk region i Irak efter första Gulfkriget samma år.

Mosul, Iraks näst största stad. Den är huvudort i Ninewaprovinsen och har cirka 2 miljoner invånare.

Hawija: Stad med 100000 invånare ligger i Kerkoukprovinsen.

Dibaga: En liten stad som ligger 50 km sydväst om Arbil (invånarantal okänt).