Storstilad bröllopfest mitt i Syriensamtalen

Olivier och Joanna som firade sitt bröllop på lyxhotellet där stormaktsdramat mellan USA och Ryssland utspelade sig. Foto: Gunilla von Hall

LAUSANNE Lördagens Syriensamtal hölls på flotta femstjärniga hotellet Beau Rivage i Lausanne, tjusigt beläget vid Genèvesjöns strand. Samtidigt gifte sig schweiziska Joanna och Olivier här och hade en dundrande bröllopsmiddag med över 120 gäster. Men det blev en lite mer annorlunda bröllopsfest än de hade räknat med.

– För två dagar sedan fick vi veta att de skulle hålla Syriensamtal här på hotellet. Vi tänkte, vad i hela världen håller de på med? Men vi höll fast vid våra planer som tänkt, säger Joanna med strålande leende.

Hon har en vacker vitbroderad bröllopsklänning, uppsatt hår och pärlörhängen. Han har svart frack, blänkande vit skjorta och slips och rosa ros i kavajslaget. Båda ler överlyckligt, omgivna av festglada gäster i långklänningar med champagneglas i händerna.

Jag träffar dem efter att ha slunkit in på bröllopsfesten under en promenad under kristallkronorna för att spana efter John Kerry och Sergej Lavrov samt utrikesministrarna från Saudiarabien, Qatar, Turkiet och Iran. Dörren till deras kalas i en elegant sal med uteterass stod öppen. Stämningen var hög och uppsluppen, synen så långt från Aleppo man kan komma.

Foto: Gunilla von Hall

De nygifta tackar glatt för mina gratulationer, men tillägger att det känns konstigt att se svartklädda och stressade diplomater och ministrar med bistra miner hasta förbi deras fest under kvällen. Ord som kris, bomber och terrorister flyger runt. Deras speciella stund i livet omgärdas plötsligt att jordens värsta humanitära kris. Syrien vill de helst inte prata om denna kväll.

Men i samma stund som deras fest är över och Joanna och Olivier rör sig mot hissen som ska ta dem till den väntade svarta bröllopsbilen, tar även Syriensamtalen abrupt slut. På de tjocka heltäckningsmattorna under kristallkronorna hastar därmed samtidigt stormakternas Lavrov och Kerry – och det nygifta paret.

Sent omsider lär de glömma sin bröllopsfest på det storstilade lyxhotellet i skuggan av världens värsta krig.