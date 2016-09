Åttaåring upptäckte porr i nya IOS

En del av Imessage i nya IOS. Foto: Apple via AP

Under tisdagskvällen släppte Apple IOS 10, den senaste versionen av operativsystemet för företagets telefoner och läsplattor. Ett tidigt problem var att enheter låste sig under uppdateringen. Något som Apple sade sig ha fixat redan under onsdagen.

Under torsdagen blev man varse om nya fel i operativsystemet. En ny funktion i IOS meddelande-app Imessage gör att det går att skicka rörliga bilder, så kallade GIF-filer, till varandra. Sökningen i arkivet sker genom Microsofts sökmotor Bing. När användare har sökt genom verktyget har det dykt upp porr, skriver The Verge.

En åttaårig flicka råkade skicka en explicit sexuell bild när hon sökte på ”huge”. Och en annan upptäckte att ordet ”butt” ledde till andra märkliga tecknade porr-GIF-filer.

Åttaåringens mamma säger till The Verge att hon är bekymrad över dotterns upptäckt.

– Min dotter använder det för att det finns roliga animationer och pruttskämt, sådana saker. Det där är hårdporr. Det är något som kan vara traumatiserande för små barn.

Varken Apple eller Microsoft har kommenterat upptäckten av porr-GIF:arna, men har börjat blockera vissa sökord i appen.