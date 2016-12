Storskräll i första derbyt på 50 år

I de nyrenoverade bostadsrätterna som omringar Zinkensdamms IP var det säkert svårt att märka av att det skrevs historia bara meter bort. Nere på isen var det desto tydligare.

Inte sedan 1966 hade det spelats Stockholmsderby i bandyns elitserie, och den här gången låg allt fokus på "Bajen". Motståndarlaget hette varken Djurgården eller AIK, utan var lilla Tellus från söderförorten Midsommarkransen. Ett lag med så begränsade resurser att de får paniklåna spelare från tredjedivisionen och som endast flyttades upp till elitserien på grund av en annan klubbs obefintliga elitlicens.

Just det paniklånet – 30-årige Jonas Granberg – gav det defensivt disciplinerade, kompakta Tellus en chans att andas ut all derbynervositet när han gjorde mål efter bara 90 sekunder. En tajt halvlek senare stod det 2–2. Tidigt in i andra halvlek drog en övertänd Martin Deacon på sig ett lindrigt matchstraff och Tellus fick avsluta matchen med en man mindre, men lyckades trots det få favoriterna Hammarby att krampa ihop.

Trots överläget skapade Hammarby nästintill ingenting. I stället var det Tellus som fick se ett mål bortdömt och säkrade ett historiskt 2–2-resultat.