Stormningen av Mosul skymmer kriget i Irak

Det är inte bara Aleppo som brinner i Mellanöstern, konstaterar den ryske militäre kommentatorn Pavel Felgenhauer.

Kurdiska peshmergatrupper på väg till Mosuls förorter i måndags. Foto: Bram Janssen / TT

Inbördeskriget i Syrien, som kompliceras av den allt massivare inblandningen av alla möjliga utländska krafter, inklusive det ryska flygvapnet, och belägringen och bombningarna av Aleppo, har förpassat kriget i Irak mot terrorgruppen IS till periferin i nyhetsrapporteringen. I Irak finns inget ryskt flyg närvarande, och det betyder att man svårligen ens kan spekulera i ett scenario för en eskalering av konflikten till en direkt konfrontation med Amerika.

I Syrien kan IS nu i praktiken lugnt se på, medan oppositionella styrkor som är motståndare till ”kalifatet” förintas i Aleppo. I Irak står alla motståndare till IS, trots extrem fiendskap sinsemellan, på samma sida: Iranska revolutionsgardet (IRGC), shiitisk milis, den irakiska regeringsarmén, milis ur sunnitiska folkgrupper, den av amerikanerna ledda koalitionen, kurder och turkar. Äntligen förbereder man nu befrielsen av Mosul, huvudstad i norra Irak.

De två krigen i Syrien och Irak hänger oupplösligt samman: IS föddes i Syrien som en till al-Quaida kopplad sunnitisk (salafistisk) väpnad gruppering, som tycktes strida mot den sekulära diktatorsregimen ledd av den otrogne alaviten Bashar Assad, men som i realiteten framför allt bekämpade den syriska oppositionen i sina försök att snickra ihop en centraliserad, medeltida och totalt hänsynslös stat grundad på sharialag. IS ledning bestod då av irakiska sunnitiska radikaler.

På sommaren 2014 utnyttjade förband ur IS (som dittills hade opererat i den gränsnära irakiska provinsen al-Anbar) religiös och stamrelaterad splittring och trängde in i norra Syrien och erövrade Mosul tillsammans med en betydande del av landet, huvudsakligen bebodd av sunniter.

IS snabba offensiv åtföljdes av massmord på tillfångatagna arabiska shiiter och kurder. På sommaren 2014 såg det ut som om även Bagdad skulle falla inom kort, men IS lyckades aldrig bita sig fast i områden som befolkades av kurder och shiiter med en annan tro.

Krigarna inom IS är fantastiskt motiverade, men slåss till större delen lätt utrustade, uppsuttna på pickuplastbilar med monterade kulsprutor och granatkastare. Man har över huvudtaget inget flyg, inte heller något luftvärn som är något sånär effektivt. Man har ont om tyngre vapen, det som finns har erövrats från fienden och är ofta obrukbart. Vad än propagandan påstår har IS inget statligt stöd utifrån, och saknar garanterad tillförsel av moderna vapen, ammunition, specialister, reservdelar och materiel.

För att stoppa IS sände amerikanerna 2014 genast tillbaka soldater ur sina specialstyrkor och stridsflyg till det irakiska Kurdistan. Ryssland levererade snabbt attackflyg av typen Su-25, attackhelikoptrar och det tunga eldkastarsystemet TOS-1A (”Sunheat”) till den irakiska regeringen. Officiellt verkar det inte finnas någon rysk militär i Irak, men i Bagdad finns specialister och en mission. IRGC hjälper den irakiska armén och den shiitiska milisen. Turkarna, som kallar de kurdiska förbanden i Syrien för ”terrorister”, är vänner med presidenten i det irakiska Kurdistan Massoud Barzani, lämnar militärt bistånd till hans förband inom peshmerga och har till och med lokaliserat ett träningsläger med stridsvagnar i Kurdistan, vilket har gjort centralregeringen i Bagdad rasande.

IS nedgång i Irak inleddes i augusti 2014, när amerikanerna i allians med storayatolla Ali-al-Sistani (obestridlig andlig ledare för de irakiska shiiterna) lyckades avsätta den mångårige (sedan 2006) premiärministern Nuri al-Maliki, mot vilken det sunnitiska uppror, som IS dragit nytta av, egentligen började. Sistani uppmanade alla irakier att förena sig i kampen mot IS, och till premiärminister utsågs den för sunniterna mer acceptable Haidar al-Abadi.

Efter en fatwa från Sistani bildades den talrika kåren Folkliga mobiliseringsstyrkan, eller Hashd shaabi (till större delen bestående av shiitisk milis med deltagande av det iranska IRGC). På våren 2015 gick den irakiska armén och förband ur Hashd shaabi till motoffensiv och lyckades driva bort IS från Tikrit, men milisen ställde till med blodband i den sunnitiska staden. På order från al-Abadi har förenade styrkor därefter inte satts in i någon massiv omfattning i sunnitiska områden.

Amerikanerna har återupprättat sina gamla (etablerade under ockupationstiden) band till sunnitiska stamledare. Med hjälp av stammilis, som ibland opererat under Hashd shaabi-flagg, men utan shiitiska krigare eller IRGC, började de irakiska myndigheterna befria de större städerna i Anbar-provinsen, först Ramadi, och sedan på sommaren 2016 al-Falluja. Nu står Mosul på tur, och med stadens fall försvinner IS i Irak som organiserad statsbildning med skatteindrivning och egen byråkrati.

Om man lägger ihop styrkorna i alla irakiska milisförband och peshmerga, amerikanskt flyg och dess allierade, och dessutom turkarna och IRGC, blir den numerära överlägsenheten över IS krigare minst 20 till ett. Till detta kommer totalt luftherravälde: man kan bomba som på ett övningsområde. Bagdad som nu exporterar en miljon fat olja om dagen har dessutom under de senaste åren köpt in nya vapen och materiel för ett par tiotals miljarder dollar. Det enda man inte förstår är varför Mosul ännu inte intagits.

Problemet är att praktiskt taget ingen av IS fiender tror på varandra, och att förberedelserna inför en stormning av Mosul är ett mycket komplicerat diplomatiskt spel. Det bästa alternativet vore att sunnitiska stamledare lyckas övertala IS-krigarna att bara göra symboliskt motstånd och sedan lämna Mosul och förflytta sig till Syrien, men det kommer att bli svårt att åstadkomma.

Såväl kurder som turkar skulle så gärna vilja delta i befrielsen av Mosul. Turkiske presidenten Erdoğan har offentligt tillrättavisat al-Abadi, som borde ”veta sin plats”. ”Den turkiska armén kommer inte att lyda era order”, förklarade Erdoğan, ”Ni är inte min jämlike, och era skrik och rop i Irak betyder ingenting för oss”.

Det enda positiva är att IS fiender i Irak inte bombar och dödar varandra. Det ryska flygvapnet har inga baser i närheten av Irak, och från Hmeymim vid Medelhavskusten är det väl långt att flyga till Irak. I somras tillät iranierna gruppering av bombplan av typ Su-34 och Tu-22M3 i Hamadan för anfall mot mål i Syrien med full stridslast (Tu-22M3 tar upp till 24 ton). Från Hamadan är det bara 500 km till Mosul, så härifrån skulle det ryska flyget kunna ansluta till kampanjen i Irak.

På det ryska försvarsministeriet blev man för övrigt så glad åt den nya basen i en nyckelregion att man gick ut offentligt med det, och iranierna svarade då med att snabbt slänga ut det ryska flygvapnet från Hamadan, och den iranske förvarsministern Hossein Dehghan påpekade klarsynt: ”Kreml vill naturligtvis demonstrera att Ryssland är en supermakt och en inflytelserik stat och att man spelar en aktiv roll i frågor som rör säkerheten i regionen och i världen. I fråga om nyheten om användningen av en iransk bas finns ett inslag av skrävel och bryskt beteende”. Moskva svalde tillrättavisningen utan att sätta i halsen.

Mosuls fall är oundvikligt, men hur det kommer att gå till, och hur de regionala styrkeförhållandena kommer att ändras efter det, vem som kommer att bli ovän med vem, eller tvärtom vem som blir vän med vem, vem som därefter kommer att förflytta sig vart (möjligen till Syrien) och i vilken numerär, av deltagarna i slaget, allt detta berör direkt den ryska grupperingen i Syrien och våra militärers säkerhet.

Men i det här komplicerade läget visar det sig att Moskva praktiskt taget står isolerat: med USA och dess allierade utväxlar vi offentliga förolämpningar kring stormningen av Aleppo, och våra lokala så kallade allierade, som Iran, beter sig öppet oförskämt och ger inte ett rött öre för oss, eftersom de mycket väl inser att de ryska generalerna och diplomaterna inte kan uträtta någonting utan dem. Utan IRGC och den shiitiska milisen i Syrien vore det ryska flygvapnet i själva verket värnlöst och hjälplöst, då man inte har något eget infanteri. Och om Iran plötsligt skulle stänga sitt luftrum och rikta in sina nyligen grupperade luftvärnssystem S-300PMU2 ”Favorit”, skulle våra flygplan inte ens kunna flyga tillbaka hem från Syrien. Så mycket för den supermakten.

PAVEL FELGENHAUER är militär kommentator i Novaja gazeta där artikeln var införd i måndags.

Översättning: Bengt Eriksson

