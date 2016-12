Stormen Urd på väg – färjor och tåg ställs in

Arkivbild. Foto: Kurt Henriksen / TT / SCANPIX NORWAY

Räkna med full julstorm ikväll. Ovädret Urd blir det värsta på ett år, med stormbyar upp till 29 meter per sekund.

– Det blåser redan mycket i Bohuslän, vindstyrkor som ökar ytterligare och når full kraft kring klockan 20 och framåt. Vi har varningar i hela Götaland med klass 2-varningar för Bohuslän, Göteborg, Halland, Skåne samt västra delen av Kopparbergs län, säger Charlotta Eriksson, jourhavande meteorolog på annandagens morgon.

Det är under sena kvällen och natten som stormen rör sig åt sydost. Klass 2-varningarna innebär risk för skador på byggnader, fara för kringflygande föremål och fallande träd som i sin tur stör kommunikationer och elförsörjning.

Annons X

Trafikverket uppger att vissa broar som är känsliga för vind kan stängas. Man uppmanar vägtrafikanter att om möjligt undvika att resa under den tid stormen pågår. Samtidigt ställs de sena turerna in på en rad järnvägar för att undvika risken att passagerare fastnar i strömlösa tåg under natten.

Flera färjor ställs också in, bland annat Stena Baltica Gdynia/Karlskrona och m/s Skåne Trelleborg/Rostock.

– Vi har även fjällvarning för bland annat Jämtlandsfjällen. Det blir snöfall av och till också i bland annat Dalafjällen.

Den hårda pålandsvinden innebär risk för översvämningar längs västkusten. SMHI varnar för att Kattegatt och Skagerrak stiger 1,5 respektive 1,2 meter över normalvattenstånd, vilket kan äventyra brygganläggningar och båtar. Som högst är vattenståndet cirka klockan 20 längs Skagerrak och mellan klockan 22 och 01 längs Kattegatt.

En våghöjdsprognos på Annandagen klockan 11 visar att stora delar av Kattegatt och Skagerrak under natten samt under tidiga tisdagen får 4–5 meter höga vågor.

– Lokalt i södra Skagerrak nås 6 meter i signifikant våghöjd mellan klockan 22 och 01 i natt, berättar Sofie Schöld, jourhavande oceanograf.

Södra Götaland har inte drabbats av en lika hård storm som Urd sedan Gorm drog in 29–30 november i fjol. För norra Götaland och södra Svealand jämförs närmast med stormen Helga 4 december 2015.

Det aktuella ovädret Urd är döpt av Meteorologisk institutt i Norge, eftersom det först drar in över norska västkusten där våghöjderna kan nå 20 meter, med genomsnitt på 12–13 meter. På Vestlandet varnas för full orkan och människor råds att stanna inomhus. Flera fjällvägar stängs och Hurtigruten har stoppat flera turer (m/s Kong Harald, m/s Lofoten, m/s Spitsbergen). Orkanstyrkor kan även slå mot danska västkusten.

När stormen når Sverige med maximal styrka sent ikväll och i natt, är vindriktningen från väst och nordväst. I Bohuslän är det dock redan nu hårt väder från sydväst, vind som är tilltagande när den vrider mot väst och nordväst. Nederbörden kommer som regn längs västkusten, men blir snöblandad i de östra delarna av Götaland. I Jämtlandsfjällen varnas för snödrev.

Följande svenska järnvägar stängs av från måndag kväll 26 december och öppnas igen efter avsyning under tisdag 27 december:

Simrishamn–Malmö (Ystadsbanan)

Helsingborg–Hässleholm (Skånebanan)

Helsingborg–Eslöv (Rååbanan)

Jönköping–Vaggeryd

Halmstad–Nässjö

Nässjö–Hultsfred

Berga–Oskarshamn

Mönsterås–Blomstermåla (endast godstrafik)

Kristianstad–Karlskrona (Blekingekustbanan)

Kalmar–Linköping (Stångådalsbanan)

Göteborg–Strömstad (Bohusbanan)

Håkantorp–Gårdsjö (Kinnekullebanan)

Borås–Varberg (Viskadalsbanan)