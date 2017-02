Visst var det den kinesiska muren som skapade dagens ekonomiskt starka Kina? Foto: Martina Holmberg

Många amerikaner funderar över om Donald Trump ska starta ett nytt storkrig någonstans.

Mot Mexico? Mot Kina? Mot Iran?

Frågan är om Trumps kompis i Kreml berättat för honom om vem som är emot ISIS och vem som direkt/indirekt är för ISIS. Iran spelar ju en roll i den ekvationen som Trump och hans rådgivare inte verkar ha fattat.

Hur som helst tror jag att det finns mycket större anledning till oro för vad Trump-administrationen kommer att ställa till med i ekonomin - både USAs ekonomi och världsekonomin.

Eftersom Trump är något så extrent sällsynt som en modern merkantilist ser man nu överallt i amerikanska medier försök att tala honom till rätta, förklara hur USAs ekonomi fingerar - och världens.

Nobelpristagaren Edmund Phelps gör här ett sådant insiktsfullt försök:

Worst of all, Trump thinks that bullying corporations, such as Ford and Carrier, and aiding others, such as Google, will boost output and employment. This is an expansion of corporatist policy the likes of which have not been seen since the fascist German and Italian economies of the 1930s. If this thinking persists, there will be more interference in the business sector to protect incumbents and block newcomers. This will clog the economy’s arteries, most likely preventing far more innovation than it stimulates among the established insiders. Policymakers must wake up to the dangers of resurgent corporatism under Trump. Such an approach to today’s economic stagnation and deprivation threatens to drive a silver spike into the heart of innovation – and the American working class.

( Värst av allt menar Trump att mobbning av företag, som Ford och Carrier, och hjälpa andra, som Google, kommer att öka produktion och sysselsättning. Detta är en fortsättning av en korporativ politik vars like man inte sett sedan de fascistiska tyska och italienska ekonominerna på 1930-talet. Om detta tänkande kvarstår kommer det att bli mer inblandning i näringslivet för att skydda etablerade företag och blockera nykomlingar. Detta kommer att täppa till ekonomins artärer, troligen förhindra betydligt mer innovation än det stimulerar bland de etablerade insiders. Beslutsfattarna måste vakna upp till farorna med att återuppväckta korporativismen enligt Trump. Ett sådant sätt att hanteral dagens ekonomiska stagnation hotar att driva en silverspik i innovationens hjärta och därmed drabba den amerikanska arbetarklassen.)

Den i övrigt stockkonservative John Stossel på FOX NEWS utbröt igår i en klagovisa:

Open societies are better than the alternative. In 1400, China led the world. They invented gunpowder, the compass, the clock, real paper and printing.

Then they walled themselves off. They burned the trading ships. The emperor wanted to ”protect” the Chinese from outsiders.

The result was stagnation. By last century (before free market reforms), China was one of the poorest nations on earth.

Men det är ett faktum att Trump i decennier i otaliga sammanhang visat att han inte har minsta förståelse för hur en dynamisk ekonomi fungerar.