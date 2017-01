Storföretagens ledare rasar mot Trumps flyktingstopp

Teslas grundare och vd Elon Musk skriver på Twitter att beslutet att inte låta människor från, i första hand muslimska länder, komma in i USA, inte är det bästa sättet för att hantera landets utmaningar.

Han påpekar också att många av de människor som påverkas av de nya inresereglerna är starka anhängare till USA och att de inte gjort något fel och därför inte förtjänar att bli nekade att komma in i landet.

Many people negatively affected by this policy are strong supporters of the US. They've done right,not wrong & don't deserve to be rejected.