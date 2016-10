Storbank: Toppen nådd i Sverige – risker i utlandet

Handelsbankens chefsekonom Ann Öberg. Foto: Emma-Sofia Olsson

Det är hushållens konsumtion som förblir den viktigaste drivkraften i svensk konjunktur. Enligt Handelsbankens nya konjunkturprognos bromsar dock sysselsättningen in och arbetslösheten stiger något.

Huvudscenariot för Sverige är dock stabilt: Inflationen närmar sig Riksbankens mål på 2 procent i slutet av 2018. Riksbankens första räntehöjning på 25 punkter tror Handelsbanken kommer först om drygt ett år, i december 2017.

Därmed räknar banken med en gradvis förstärkning av både krona och euro, samt att styrräntan om två år ligger nästan 1 procentenhet högre än i dag.

Men det dröjer alltså innan saker händer: Till exempel halkar den just nu relativt dyra euron ner under 9 kronor först om ett år, och den just nu relativt dyra dollarn halkar ner under 8 kronor först om två år i bankens prognos.

Om Sverige nämner Handelsbanken särskilt att asylinvandringen blir en av den ekonomiska politikens stora utmaningar under åren som kommer.

För större risker som enligt chefsekonomen Ann Öberg är ”betydande” får man blicka ut internationellt:

– Det finns många risker i omvärlden. Till exempel i USA där hotet handlar om en kommande konjunkturnedgång. Företagens vinster är under press, sett i relation till produktiviteten. Vinstnedgången har lett till lägre investeringar när den låga arbetslösheten driver upp lönerna.

Också i Europa finns risker, men här handlar det främst om det politiska läget. Det gäller särskilt EU-samarbetet efter kommande val i Tyskland och Frankrike.

– I Europa handlar det också om att de stimulansåtgärder som satts in sedan nästan ett decennium då finanskrisen startade. Den utväxling i högre konsumtion som hushållen har fått genom lägre räntor, högre fastighetspriser och låga råvarupriser, har gjort hushållen till draglok i ekonomin. Men den här utväxlingen kan sannolikt bli mindre framöver, och då är risken att den privata konsumtionen viker, säger Ann Öberg.

Handelsbanken betonar också osäkerheten i spåren av brexit som väcker frågor om Europa och EU. I Storbritannien gäller den heta potatisen den fria rörligheten av arbetskraft inom den interna marknaden. ”Här verkar britterna ha intagit en mycket avvisande ståndpunkt, något som utlöst en kraftig reaktion på valutamarknaden i form av ett rekordsvagt pund. Vi förväntar oss att tillväxten avtar framöver och förblir låg under prognosperioden fram till och med 2018. Trots detta tror vi inte på några lättnader från Bank of England”, skriver Handelsbanken i sin rapport.

Handelsbankens chefsekonom lyfter också fram en mer övergripande konjunkturrisk: Om det blir en global lågkonjunktur framöver, så saknas ammunition i både penning- och finanspolitiken för att hantera nedgången.

– I normala fall sänker man räntan för att stimulera ekonomin i ett sådant scenario, men det utrymmet är mycket begränsat med räntor nära noll eller på negativa nivåer. Då kommer det att bli en förnyad diskussion om hur finanspolitiken kan komma in och stötta penningpolitiken, detta i ett läge då ländernas totala skuldkvoter är rekordhöga. Skuldkvoterna har ökat snabbt sedan finanskrisen och vi vet av erfarenhet att en snabb ökning av skuldkvoten indikerar en risk för framtida finanskris. I Japan ligger den totala skuldkvoten på cirka 400 prodent av BNP och i övriga stora ekonomier inklusive Sverige, når skulkvoten upp till 250–300 procent av BNP.

Det lär i ett sådant allvarligt scenario röra sig om kraftfulla finanspolitiska åtgärder som inte påverkar kassan. För Sveriges del till exempel reformer för högre rörlighet på arbets- och bostadsmarknaden.

Men Handelsbankens huvudscenario rymmer ingen stor dramatik. Och det finns faktiskt tydlig optimism om Asien. Dels tror man att Indien fortsätter att utvecklas med mycket stark tillväxt, dels minskar oron för hårdlandning i Kina eftersom man tror att myndigheterna kan hantera läget där.

Och en vändning till det bättre kan vänta de råvaruberoende ryska och brasilianska ekonomierna som enligt Handelsbanken går mot viss comeback.