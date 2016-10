Stora förluster väntas på båda sidor

– Mosul är en stor stad med komplicerad bebyggelse. IS är svåra att komma åt eftersom de har haft två år på sig att förbereda försvaret och befästa staden, och det ryktas om ett tunnelsystem. En annan utmaning är att det finns över en miljon civila, vilket hindrar anfallarna från att jämna staden med marken, säger Robert Egnell, som forskar om internationella insatser i Mellanöstern.

Han tror att IS till slut kommer att drivas ut ur Mosul, antingen genom en snabb reträtt eller genom en utdragen kamp.

Om IS väljer att bjuda motstånd kommer slagets längd att hänga på hur kraftigt våld som regeringen är beredd att använda sig av. Civilbefolkningen har mer att vinna på att armén är sparsam med flygbombningar och artilleribeskjutning, samtidigt som en mer försiktig strategi kan leda till större truppförluster.

– Hög hastighet är inte alltid bäst för civilbefolkningen. Kan man snarare skapa ett väldigt tryck inne i staden är det möjligt att det sker en intern revolt inifrån som stödjer den anfallande koalitionen, säger Robert Egnell.

I samband med att offensiven inleddes rapporteras IS ha tänt eld på vallgravar med olja för att framkalla en rök som gör det svårt att attackera mål från luften.

Gruppen har troligen också förberett sig på offensiven genom att placera ut sprängladdningar, säger Michael Jonsson, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut.

– De har visat sig ha en relativt god förmåga att bygga improviserade sprängladdningar och försåtsminering. Så man kan förvänta sig att de gjort det i omfattande skala, säger han.

IS har särskilt starka lokala band just till sitt irakiska fäste då en stor del av mellanskiktet i terrororganisationens ledarskap utgörs av personer från den gamla armén och underrättelsetjänsten under landets diktator Saddam Hussein.

Det talar för att man inte i första taget kommer att retirera, säger Michael Jonsson.

– Det mesta tyder på att det blir en långdragen strid som kommer att kräva stora civila dödsoffer.

Däremot är det fullt möjligt att en del demoraliserade IS-krigare på lägre nivå försöka lämna staden i flyktingströmmarna.

– Det kommer skapa svårigheter, dels kring hur man ska identifiera dem, dels vad man ska göra med dem när man gripit dem. Ska de sättas i fängelse eller särskilda läger? Och ska fotsoldaterna få en mildare behandling än det seniora ledarskapet?