”Stoppa försvarets förstörelse av Vättern”

Ekosystem som behövs för att rena vattnet skjuts sönder.

Försvars- och säkerhetsdebatten saknar viktiga perspektiv. Krav på upprustning, Natoanslutning och ökade övningsmöjligheter hörs allt oftare. Men det är väldigt tyst om hur och var övningar bäst sker och vilka risker de olika alternativen innebär. I dag övar det svenska försvaret skarpt i en av våra bästa dricksvattentäkter, Vättern. Övningar som de nu vill utöka kraftigt i samarbete med Nato. Samtidigt återupptar Försvarets materielverk, FMV, den mycket kontroversiella verksamheten att spränga stora granater mot vattenytan, så kallad brisant ammunition. Vattenbrist är en allt större orsak till konflikter i omvärlden och en faktor som för med sig säkerhetspolitiska konsekvenser, även för Sverige.

I sin första regeringsförklaring 2014 slog statsminister Stefan Löfven fast att fler åtgärder skulle genomföras för att skydda vårt värdefulla dricksvatten. Sedan dess har Sverige valts in i FN:s säkerhetsråd, vilket även medför ett globalt medansvar för dricksvattenförsörjningen. 2010 slog FN:s generalförsamling fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är en grundläggande mänsklig rättighet.

EU:s ramdirektiv för vatten gäller även för Sverige. Vattendirektivet syftar till att skapa en hållbar användning av vattenresurserna och kräver att ingen försämring av vattenkvaliteten får ske jämfört med 2009.

Trots detta övar försvaret fortfarande krig i en levande sjö, Vättern. Artilleribeskjutning från land med hundratals granater, och tusentals flygvarv med beskjutning med projektiler och raketer från stridsflygplan och helikoptrar, sker i en av Europas bästa dricksvattentäkter som dessutom är ett utpekat Natura 2000-område.

Länsstyrelsen gav i våras flygvapnet tillstånd att kraftigt utöka skjutningarna på ett av målen ute i Vättern. Från 1 000 till 69 000 skott per år, plus 150 raketer! Försvarsmakten planerar även att bjuda in Nato att öva i sjön.

Över 100 överklaganden har lämnats in. Kommuner, miljöorganisationer, naturskyddsföreningar, näringsidkare och boende runt sjön hävdar att tillståndet strider mot både miljöbalken, vattendirektivet, fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.

Samtidigt pågår Försvarets materielverks granatsprängningar över Vättern. Regeringen stoppade dock den 31 oktober verksamheten, åtminstone tillfälligt. Mark- och miljödomstolen har, med anledning av överklagande från Aktion Rädda Vättern, yttrat att provskjutningarna ska förbjudas.

Vättern är en viktig dricksvattentäkt för drygt en kvarts miljon människor. Inom kort sannolikt mångdubbelt fler. I Örebro län planeras en överföringsledning till Närkekommunerna. I förlängningen finns förutsättningar att även förse Mälardalen och Stockholm med rent vatten, om stigande havsnivå ger saltinträngning i Mälaren.

I dag utgör torka till följd av tilltagande klimatförändringar en av de största säkerhetsriskerna och är inte sällan en bidragande faktor vid krigsutbrott. Fler dör av vattenbrist än av krig.

Under 2016 har vattenbristen varit kännbar också i Sverige, inte minst i Vätterns närområden som Öland, Gotland och delar av Närke, Östergötland och Småland.

Övningarna i Vättern skadar vattnet och miljön på flera sätt. Ammunitionsrester med farliga ämnen lämnas kvar i sjön och sprider metaller, plast och andra miljögifter till djur och vatten, samt förstör lekbottnar. Stora mängder flygbränsle sprids på låg höjd över sjön och jordbruksmarker. Ekosystem som behövs för att rena vattnet skjuts sönder. Bullret förstör livsmiljön för djur och människor. Friluftsliv, boende och djurhållning påverkas mycket negativt.

Försvars- och säkerhetsanalysen måste nu uppdateras till den tid vi lever i. Tillstånden som medger krigsövningar i Vättern bör därför omprövas. Lämpligare övningsplatser och alternativa metoder måste snarast tas i bruk och våra dricksvattenreservoarer få det skydd som statsministern utlovade 2014.

I bevarandeplanen för Natura 2000 i Vättern står följande att läsa: ”Sjön är en otrolig skapelse till form och innehåll, ett ekosystem som är utvecklat genom årtusenden, en miljö som inspirerat och erbjudit livskraft genom historien. Få liknande sjöar och miljöer står att finna i Europa, eller kanske inte ens i världen.” Det är dags att skyddet av Vättern går från ord till handling. Försvarsmaktens uppdrag bör vara att skydda det livsviktiga dricksvattnet – inte förstöra detsamma.

Elisabeth Lennartsson

ordförande föreningen Aktion Rädda Vättern

