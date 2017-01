Stökigt när blivande justitieministern frågades ut

Demonstranter protesterade mot Jeff Sessions. Foto: Alex Brandon/TT

Den blivande justitieministern Jeff Sessions är en av Donald Trumps mest kontroversiella val. Och innan utfrågningen började i senaten på tisdagen hade demonstranter redan samlats i lokalen. Flera personer ställde sig upp och uttryckte sina protester precis innan utfrågningen skulle börja och fick föras ut av säkerhetspersonal, en av aktivisterna var klädd i Ku Klux Klan-dräkt.

Flera demokrater är djupt kritiska till utnämningen av Sessions. Under utfrågningen fick Jeff Sessions bland annat bemöta de rasistanklagelser som följt honom under flera år. De går tillbaka till 1986 när han ska ha uttalat sig nedlåtande om en svart åklagare under sin tid som delstatsåklagare i Alabama och uttryckt sympatier för Ku Klux Klan.

Sessions tillbakavisade starkt anklagelserna som han kallade för ”lögner”.

– Jag avskyr klanen och hela deras ideologi och tar avstånd för vad de står för, sade han under utfrågningarna.

Donald Trump gav under sin presidentvalskampanj löften om att han tänkte låta sin justitieminister åtala Hillary Clinton.

Men Sessions sade att han inte kommer engagera sig i någon fråga som rör Clinton eller hennes e-post.

Jeff Sessions. Foto: Alex Brandon/TT

– Jag har gett det mycket tanke, jag tror det bästa för mig att göra är att inte alls engagera mig i några frågor som rör Hillary Clinton och som uppstod under kampanjen. Jag anser att det är det bästa för landet, vi kan inte låta en politisk dispyt bli en kriminell dispyt, svarade Sessions på en direkt fråga, enligt CNN

Demokraterna har tidigare uttryckt oro över Sessions inställning till bland annat kvinnors rättigheter.

– I dag ska vi inte bedöma honom som senator utan vi ska bedöma honom som USA:s blivande justitieminister. Och vi kan inte bortse från att det finns en djup oro bland många amerikaner, sade senatorn Dianne Feinstein.

Jeff Sessions sade under utfrågningarna bland annat att han respekterar domen i abortfrågan från 1973 i ”Roe mot Wade” som gör att det inte går att förbjuda aborter, även om han inte håller med om domstolens beslut.

Tidigare har han sagt att domen i Högsta domstolen kring aborter var ett ”kolossalt misstag” och svarade på en direkt fråga om han fortfarande står fast vid sitt uttalande:

– Min åsikt är att det var ett brott mot konstitutionen.

Sessions tillade samtidigt att han vill försäkra att alla HBTQ-personer ska skyddas av lagen samkönade äktenskap som Högsta domstolen beslutat om. Han sade också att skyddet mot islamitisk extremism är en av de viktigaste framtida punkterna på dagordningen och att han kommer att se till att säkerheten mot cyberattacker förbättras och byggs ut.