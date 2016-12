Stockholm som finansstad rasar i rankning

Stockholm tappar sju placeringar till plats nummer 44 i världsrankningen. I Europa har en sjunde plats förvandlats till en tolfte plats på ett år. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det är mycket allvarligt att vi backar så kraftigt.

London hamnar orubbat i topp – trots att britterna röstat för en brexit – och New York på placering nummer två. Så har det sett ut länge när världens finanscenter rankas av GFCI, The Global Financial Centres Index. Och länderna ligger fortsatt ohotat i topp, följda av Singapore, Hongkong och Tokyo, som alla har samma platser som året innan.

Men Stockholm däremot rör sig på listan och tappar sju placeringar ner till plats nummer 44 i världsrankningen.

– Det är mycket allvarligt att vi backar så kraftigt eftersom finanssektorn är en viktig motor för innovation och jobb, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

– Vi borde egentligen klättra då Stockholm är en magnet för investeringar i finansiell teknik men i stället förlorar vi mark till städer som Paris och Amsterdam.

För Stockholms Handelskammare är rankningen ett bakslag. Man har tillsammans med bland annat Nasdaq Stockholm och Stockholm Business Region, drivit ”Stockholm International Financial Initiative” (SIFI) med målet att göra Stockholm till ett av Europas fem främsta finanscentrum till år 2020.

– Det är mycket som tyder på att det är regeringens planer på en aggressiv skatt på finansiell verksamhet som spökar, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Det är mycket oroväckande att vi blir omkörda av städer som Amsterdam, Paris, München och Dublin när vi borde klättra.

Han menar att det, i kombination med att Sverige inte lyckats ta tillfället i akt och positionera sig bättre som ett alternativt finanscentrum till London efter brexit, agerar sänke för Stockholm.

– Det mest förvånande är hur snabbt och hur kraftigt vi faller. På ett år har Stockholm gått från sjunde plats i Europa till plats 12. Det är mycket oroväckande att vi blir omkörda av städer som Amsterdam, Paris, München och Dublin när vi borde klättra.

Frågan är hur London kan hålla sig kvar så säkert i topp, trots brexit.

– Britterna ska ha en eloge för hur de hanterar den jordbävning som ändå brexitomröstningen innebar. Jag är fortsatt övertygad om att det kommer att kosta Storbritannien både ekonomiskt och politiskt att lämna EU, men britterna har så här långt varit effektiva i att kommunicera och agera för att minimera kostnaderna, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Sverige är redan ett av Europas största finanscentrum mätt som andel av vår ekonomi.

Men på LO är man inte riktigt lika oroade för Stockholms tappade plats.

– Sverige är redan ett av Europas största finanscentrum mätt som andel av vår ekonomi, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

– Bank- och finanssektorn utgör 400 procent av BNP, det är nästan i nivå med Storbritannien. Jag vet inte om det är så eftersträvansvärt att bli större.

Torbjörn Hållö har varit en del av den i utredning som föreslår en finanskatt, som skulle innebära en extra arbetsgivaravgift på 15 procent för finanssektorn. Men han ser det inte som en hög avgift.

– Finanssektorn anses redan ha en skattelättnad på 20 miljarder jämfört med andra branscher för att man inte betalar moms. Ungefär två tredjedelar av nuvarande skattefördelar kommer att kvarstå. Så även om finansskatten införs kommer finanssektorn ha en stor skattefördel mot andra branscher.

Torbjörn Hållö understryker också att en rad andra länder har eller har planer på att införa finansskatt.

– Sverige är inte ensamt. Danmark har redan haft det sedan 20 år tillbaka och Norge planerar att införa det. Vi kommer att se fler länder som inför en extra skatt för bankerna. Så det är inga konstigheter.

Rankninglistan 2016 och 2015

Global Financial Centres är en global rankning av världens finanscentrum. Undersökningen baseras på två olika källor, dels insamlade faktauppgifter, dels svar i en världsomfattande onlineundersökning, som gjorts sedan 2005.

Rankning finansstäder, 2016

1. London

2. New York

3. Singapore

4. Hongkong

5. Tokyo

6. San Francisco

7. Boston

8. Chicago

9. Zürich

10. Washington DC

Rankning finansstäder, 2015

1. London

2. New York

3. Singapore

4. Hongkong

5. Tokyo

6. Zürich

7. Washington DC

8. San Francisco

9. Boston

10. Toronto