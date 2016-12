Stjärnornas farväl till Debbie Reynolds

Carrie Fischer och Debbie Reynolds. Foto: IBL

Skådespelaren Sarah Poulson delar ett ”hjärtekrossande fotografi”.

This. Just this devastatingly moving photograph. Just this. https://t.co/PKTT7gPbBI — twitter.com

Artisten Miley Cyrus skriver att ”nyheten får mig att vilja krama min mamma och aldrig släppa taget.”

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 wow...... this sad news makes me wanna hug my mama and never let go...... https://t.co/WX7vN63x0k — twitter.com

”Jag kan inte föreställa mig vad Carrie Fisher och Debbie Reynolds familj går igenom den här veckan. Jag ger dem all min kärlek”, twittrade Ellen DeGeneres.

Annons X

Också Mark Hamill, som spelade Luke Skywalker, visar sin sorg.

Sångerskan Joan Collins sörjer sin vän och kollega.

Truly heartbroken to hear @DebbieReynolds1 has died. She was a wonderfully warm friend and colleague. Praying for T… https://t.co/Vqrm07gAoC — twitter.com

Sean Hayes, som spelade tillsammans med Debbie Reynolds i Will & Grace, beundrade både kollegan och hennes dotter Carrie Fisher.